طنجة تشتعل فرحا بعد تتويج "فارس البوغاز" بدوري المحترفين

هسبورت - متابعة

انطلقت احتفالات صاخبة في طنجة، بعدما أحرز اتحاد طنجة لقب دوري المحترفين المغربي، لأول مرة في تاريخه، أمس السبت، وغالب المدرب إدريس لمرابط دموعه، أثناء الحديث عن اللقب غير المتوقع.

وقال لمرابط بعدما قاد الفريق للتتويج، بفضل الفوز 2-1 على ضيفه وجاره المغرب التطواني "أنا سعيد بهذا التتويج المستحق، بلقب تستحقه هذه المدينة العظيمة، التي كانت في أمس الحاجة له".

وتابع "هذا اللقب بفضل مجهودات جميع مكونات الفريق، وخاصة مجلس الإدارة والجمهور العظيم، وكذلك مجهودات الصحافة الرياضية.. المدينة مؤهلة للعب دوري أبطال إفريقيا، وأي مسابقة كبرى".

ونزل الآلاف من مشجعي اتحاد طنجة إلى أرض الملعب، احتفالا باللقب، لكن وقعت بعض الإصابات، بسبب اشتباكات مع جماهير المغرب التطواني.

ولم تقتصر الاحتفالات على الملعب فقط، بعدما احتشد الآلاف في شوارع مدينة طنجة، التي تطل على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ما تسبب في اختناق مروري.

بداية صعبة ونهاية سعيدة

ولم تكن بداية المباراة توحي بما سيحدث في النهاية.

ومنح المدافع السنغالي مرتضى فال، التقدم للمغرب التطواني، في الدقيقة 28 بضربة رأس، إثر ركلة حرة نفذها زميله زهير نعيم.

وضغط اتحاد طنجة، الذي يلعب موسمه الثالث على التوالي في دوري الأضواء، لإدراك التعادل، ونجح في ذلك بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، عبر تسديدة قوية من المهاجم أحمد الشنتوف.

وواصل اتحاد طنجة ضغطه، واستفاد من خطأ لحمزة الموساوي مدافع المغرب التطواني، الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه بعد مرور ساعة من اللعب، ليحسم اللقب.

وحقق اتحاد طنجة فوزه الأول في خمس مباريات، لكنه انتصر للمرة 14 في 29 مباراة هذا الموسم، ليصبح رصيده 52 نقطة، بفارق أربع نقاط عن حسنية أكادير والوداد البيضاوي، قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة.

وفاز حسنية أكادير 3-1 على ضيفه الدفاع الجديدي، بينما تعادل الوداد 1-1 على ملعب أولمبيك آسفي.

ولم يتمكن الوداد من تأجيل حسم الدوري للجولة الأخيرة، بعدما أخفق في تحقيق الفوز، بل ووجد نفسه متأخرا بهدف بعد أكثر من ساعة من اللعب، قبل أن يدرك التعادل بواسطة إسماعيل الحداد، قرب النهاية.

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