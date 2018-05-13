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كُتّاب وآراء
عداء مغربي يفوز بسباق بلدية "كوينكا" الإسبانية
فاز العداء المغربي جواد أملال بسباق "15K HOZ DEL HUECAR" الذي احتضنته بلدية كوينكا التابعة لمحافظة كاستيا لامانتشا شرق المملكة الأيبيرية، بعدما قطع مسافة عشرة كيلومترات في زمن قدره 49 دقيقة وثلاث ثوان، بفارق زمني بسيط قدره دقيقة عن المتسابق الإسباني ماركوس أورتيلانو.
وأوردت صحيفة "لاس نوتثياس دي كوينكا" الإسبانية أن المغربي جواد استطاع بسط سيطرته على أطوار السباق الذي عرف مشاركة 500 عداء وعداءة من مختلف البلدان والجنسيات، موضحة أنه "بصم على تميزه ابتداء من الكيلومتر الخامس ولم يفسح المجال لمنافسه حتى بلوغ خط النهاية".
"عرفت كيف أدبر مسافة السباق الطويلة، ولم أكن أرغب في السير لوحدي في الطريق"، يقول العداء المغربي جواد، مبرزا أنه اعتاد الجري في التضاريس الوعرة، إلا أنه حاول السير ببطء من أجل التقليل من تراكم حمض "اللاكتيك" على مستوى العضلات.
وزاد الفائر بالسباق، في تصريحات نقلها المنبر الإعلامي ذاته، أنه كان مستعدا لخوض منافسات هذه التظاهرة الرياضية السنوية، مشيرا إلى أن "مدينة كوينكا تمتاز بقمم مرتفعة جدا تسبب صعوبة التنفس والشعور بالاختناق، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة".