24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4505:2512:2916:0819:2420:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. النيابة تحقق في تصوير متشرد بسيدي سليمان (5.00)

  2. "تزوير دكتوراه" يوقف توفيق عكاشة في مصر (5.00)

  3. الكوكب يحقق فوزا صعبا على شباب الريف الحسيمي (5.00)

  4. العلاقات الجنسية داخل المجتمعات القديمة (5.00)

  5. يا شِيخْ الظَّلمَة.. غْليظْ القَلْبْ وَلْقْوالْ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عداء مغربي يفوز بسباق بلدية "كوينكا" الإسبانية

عداء مغربي يفوز بسباق بلدية "كوينكا" الإسبانية

عداء مغربي يفوز بسباق بلدية "كوينكا" الإسبانية
مُتابعة من خالد ملوك
الأحد 13 ماي 2018 - 22:05

فاز العداء المغربي جواد أملال بسباق "15K HOZ DEL HUECAR" الذي احتضنته بلدية كوينكا التابعة لمحافظة كاستيا لامانتشا شرق المملكة الأيبيرية، بعدما قطع مسافة عشرة كيلومترات في زمن قدره 49 دقيقة وثلاث ثوان، بفارق زمني بسيط قدره دقيقة عن المتسابق الإسباني ماركوس أورتيلانو.

وأوردت صحيفة "لاس نوتثياس دي كوينكا" الإسبانية أن المغربي جواد استطاع بسط سيطرته على أطوار السباق الذي عرف مشاركة 500 عداء وعداءة من مختلف البلدان والجنسيات، موضحة أنه "بصم على تميزه ابتداء من الكيلومتر الخامس ولم يفسح المجال لمنافسه حتى بلوغ خط النهاية".

"عرفت كيف أدبر مسافة السباق الطويلة، ولم أكن أرغب في السير لوحدي في الطريق"، يقول العداء المغربي جواد، مبرزا أنه اعتاد الجري في التضاريس الوعرة، إلا أنه حاول السير ببطء من أجل التقليل من تراكم حمض "اللاكتيك" على مستوى العضلات.

وزاد الفائر بالسباق، في تصريحات نقلها المنبر الإعلامي ذاته، أنه كان مستعدا لخوض منافسات هذه التظاهرة الرياضية السنوية، مشيرا إلى أن "مدينة كوينكا تمتاز بقمم مرتفعة جدا تسبب صعوبة التنفس والشعور بالاختناق، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ياسين الأحد 13 ماي 2018 - 22:12
بالتوفيق للعداء المغربي مسيرة موفقة وان شاء الله نراها في ملتقيات اخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.