صلاح ينفرد بلقب الهداف التاريخي لنادي ليفربول

هسبريس - د.ب.أ

أحرز محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه، ليفربول للفوز على برايتون 4 / صفر اليوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا هبوط فريق سوانسي إلى دوري الدرجة الأولى بخسارته أمام ستوك سيتي 1 / 2.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كريستال بالاس على ويست برومتيش 2 / صفر،وأرسنال على هيديرسفيلد تاون 1 / صفر ،ومانشستر يونايتد على واتفورد 1 / صفر ونيوكاسل على تشيلسي 3 / صفر، وتوتنهام على ليستر سيتي 5 / 4،وويستهام على إيفرتون 3 / 1 ،ومانشستر سيتي على ساوثهامبتون 1 / صفر و بيرنلي على بورنموث 2 / 1.

وعلى ملعب أنفيلد، قاد محمد صلاح ليفربول للفوز على برايتون 4 / صفر والتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة 26 ،ثم أضاف ديان لوفرين الهدف الثاني في الدقيقة، 40 قبل أن يصنع صلاح الهدف الثالث الذي سجله دومينيك سولانكي في الدقيقة 53 ،واختتم أندري روبرتسون أهداف ليفربول في الدقيقة 85.

ورفع ليفربول رصيده إلى 75 نقطة في المركز الراعب الذي يضمن له اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتوقف رصيد برايتون عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتوج صلاح بلقب هداف الدوري برصيد 32 هدفا، كما انفرد بلقب الهداف التاريخي خلال موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز المكون من 38 جولة.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 32 هدفا في الدوري هذا الموسم ليتفوق بفارق هدف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، والأورجواياني لويس سواريز، عندما كان لاعبا في ليفربول، وآلان شيرر، عندما كان لاعبا في نيوكاسل.

وبات صلاح الهداف التاريخي لليفربول خلال موسم واحد ببطولة الدوري وحطم رقم سواريز الذي أحرز 31 هدفا في موسم 2013 / 2014.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد يوم 26 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب ليبرتي، ودع فريق سوانسي سيتي منافسات الدوري الممتاز وهبط للدرجة الأولى بخسارته امام ضيفه ستوك سيتي، الذي هبط أيضا، 1 / 2.

وتقدم سوانسي بهدف سجله آندي كينج في الدقيقة 14 وتعادل مامي ضيوف لستوك سيتي في الدقيقة 31 وأضاف بيتر كراوش الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وأهدر شيردان شاكيري، لاعب ستوك سيتي، ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وتوقف رصيد سوانسي عند 33 نقطة في المركز الثامن عشر الثالث من القاع، بفارق الأهداف امام ستوك سيتي صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب ويمبلي، أنهى توتنهام الدوري محتلا المركز الثالث بفوزه الصعب على ضيفه ليستر سيتي 5 / 4.

وسجل أهداف توتنهام هاري كين (هدفين) في الدقيقتين السابعة و76 وإيريك لاميلا (هدفين) في الدقيقتين 49 و60 وكريستيان فوتشس، لاعب ليستر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.

فيما سجل أهداف ليستر سيتي جيمي فاردي (هدفين) في الدقيقتين الرابعة و73 ورياض محرز في الدقيقة 16 وكيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 47.

ورفع توتنهام رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثالث، وضمن اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 47 نقطة في المركز التاسع.

وكان فريق مانشستر سيتي توج بلقب الدوري لهذا الموسم في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري، فيما هبط فريقا ستوك سيتي وويست بروميتش رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.