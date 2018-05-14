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كُتّاب وآراء
رونالدو يُسوي وضعيته الضريبية قبل المونديال
أكدت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد التوصل لتسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية التي تتهمه بالتهرب من سداد ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو، قبل مونديال روسيا الذي ينطلق في يونيو القادم.
وذكرت صحيفة (إل كونفيدينسيال) أن المهاجم البرتغالي وهيئة الضرائب الإسبانية أوشكا على التوصل لاتفاق كي يتجنب اللاعب عقوبة السجن.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق سيقضي باعتراف كريستيانو بأربع جرائم ضريبية ودفع قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه بالإضافة إلى غرامة قدرها حوالي 30 مليون يورو.
وفي المقابل، وفقا لنفس المصدر، سيحصل كريستيانو على حكم أقل من عامين، الأمر الذي سيسمح للاعب بتجنب دخول السجن.
يشار إلى أن العديد من اللاعبين والمدربين، مثل الظهير البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ومدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فعلوا نفس الأمر وتوصلوا لتسويات مع هيئة الضرائب.