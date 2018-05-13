خماسية نظيفة تُبقي أولمبيك خريبكة في البطولة

صالح الخزاعي من خريبكة

استقبل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عشية اليوم بملعب الفوسفاط، فريق الراسينغ البيضاوي، برسم الجولة ما قبل الأخيرة من القسم الأول للبطولة الوطنية "اتصالات المغرب"، وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض على الضيوف بحصة ثقيلة بلغت خمسة أهداف دون مقابل.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 29 من طرف يوسف عكادي، مهاجم أولمبيك خريبكة، فيما تمكن نجيب المعتاني، بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، من مباغتة مدافعي الراسينغ وتسديد كرة من بعيد استقرت في شباك الحارس رشيد كوكاب، قبل أن يضيف اللاعب يوسف سكور هدفا ثالثا في الدقيقة 80، وينجح يوسف الجمعاوي في تسجيل هدف رابع في الدقيقة 83، مع تسجيل هدف خامس في الدقيقة 87.

وفي الوقت الذي بقي فيه المدرج المخصص لمشجعي فريق الراسينغ البيضاوي خاويا على عروشه بشكل تام، حجّت أعداد من مشجعي فريق أولمبيك خريبكة إلى الملعب، استجابة لنداء أطلقه فصيل "Green Ghost"، دعا من خلاله محبّي "فريق الفوسفاط" إلى ضرورة حضور مباراة اليوم، وتشجيع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.

وبنتيجة المباراة، ضمن فريق أولمبيك خريبكة بقاءه في القسم الأول من البطولة الوطنية، برصيد لا يتعدى 35 نقطة، محتلا بذلك المركز 11، فيما بصم فريق الراسينغ عن موسم كروي سيء، كلّله بالنزول إلى القسم الثاني من البطولة برصيد لا يتجاوز 17 نقطة، إثر تسجيله 3 انتصارات فقط، و8 تعادلات، و18 خسارة.

يشار إلى أن فريق أولمبيك خريبكة كان في مواسم سابقة ينافس على تصدر البطولة الوطنية للمحترفين، أو على الأقل احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى، غير أن تشبثه في المواسم الأخيرة من أجل البقاء فقط في القسم الأول تسبب في إغضاب الجماهير التي كانت تحجّ إلى الملعب للتعبير عن سخطها على نتائج الفريق، والمطالبة برحيل المكتب المسيّر للنادي.