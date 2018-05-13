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الرئيسية | رياضة | الكوكب يحقق فوزا صعبا على شباب الريف الحسيمي

الكوكب يحقق فوزا صعبا على شباب الريف الحسيمي

الكوكب يحقق فوزا صعبا على شباب الريف الحسيمي
هسبورت من الرباط
الأحد 13 ماي 2018 - 19:30

حقق فريق الكوكب المراكشي، فوزاً ثميناً على فريق شباب الريف الحسيمي بهدف نظيف، ضمن الجولة 29 من بطولة "اتصالات المغرب" للمحترفين.

وعرفت المباراة التي احتضنها ملعب مراكش الكبير، ندية كبير بين الطرفين، قبل أن يتمكن خالد السقاط من توقيع الهدف الوحيد للكوكب في الدقيقة 86.

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