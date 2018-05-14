مدرب شباب الحسيمة يشكو غياب ملعب للنادي

إبراهيم مغراوي

قال ميمون واعلي، مدرب فريق نادي شباب الحسيمة لكرة القدم: "تنتظرنا مقابلة أمام اتحاد طنجة، وما زلنا نأمل في تحقيق النصر والحفاظ على مكانتنا ضمن فرق الصفوة في البطولة الوطنية"، مشيدا بالجمهور ومؤكدا أن "التحكيم كان في المستوى رغم انهزامنا".

المدرب نفسه، خلال ندوة صحافية أعقبت المقابلة التي احتضنها الملعب الكبير بمناسبة الدورة 29 من البطولة الاحترافية، والتي انتصر فيها الكوكب المراكشي بهدف لواحد، أشار إلى أن "ما يشغل فكرنا هو الحفاظ على مكانتنا في ظل ما عانينا منه من مشاكل خلال هذا الموسم الكروي، كغياب ملعب بمدينة الحسيمة؛ ما يدفعنا إلى تغيير الملاعب، وهذا ينعكس سلبا على أداء الفريق، وعدم استقرار بخصوص المدربين، ونؤدي الآن ضريبة ذلك".

واعتبر ميمون أن تغيير الملاعب كان له تأثير كبير على أداء مجموعته، مبرزا أن الفريق لا يعرف إلى حدود الآن أين ستجرى المقابلة المقبلة، التي قال إن "الطاقم التقني يعد لها بكل ما في وسعه لتحقيق النصر".

أما الإطار الوطني فوزي جمال، مدرب نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، فأشار إلى أن المقابلة ضد نادي شباب الحسيمة "لها خصوصية، لكون الفريقين كانا مهددين بالسقوط إلى الدرجة الثانية"، مبرزا أن "الشوط الأول عرف احتكارا للكرة من طرف الفريق الخصم الذي كان أفضل منا تنظيما وأداء".

وأردف فوزي جمال قائلا: "كنا نعرف أن العياء سيسيطر على أداء لاعبي فريق شباب الحسيمة الذي لعب مقابلة يوم الأربعاء الأخير، ونعلم أننا نلعب بأرضنا وفي وضعية حرجة؛ ما جعلنا نلعب تحت ضغط كبيرا"، موردا: "قمنا بمهمة غير تامة، وأمامنا مباراة ووقت طويل سنستغله للتدريب والتركيز على الأمور التي ما زال الفريق يعاني منها، رغم ما يتميز به أعضاؤه من أخلاق راقية وانسجام".

وأبرز الإطار ذاته أنه طلب من اللاعبين التركيز والصبر ورفع درجة التحمل طيلة المقابلة، "لأننا سنسجل في مرمى شباب الحسيمة إصابة أو أكثر مهما طال زمن المباراة"، مشيرا إلى أن أهم ما سيركز عليه هو الجانب التقني والتكتيكي حتى لا يقع الفريق في أخطاء السنوات الماضية، معتبرا أن الكوكب المراكشي يتوفر على لاعبين ممتازين، مرحبا بنتيجة المقابلة ومنوها بالظروف التي عمل فيها منذ التحاقه بنادي الحمراء.