إيران تعلن قائمتها الأولية لمونديال روسيا

هسبريس - إفي

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني قائمة أولية تضم 35 لاعبا لمونديال روسيا 2018.

ولم تحو القائمة مفاجآت تقريبا فشملت القوام الرئيسي للمنتخب والذي يضم المهاجمين سردار أزمون لاعب كازان الروسي، وعليرضا جهانبخش (ألكامار) بالإضافة إلى ستيفن بيت آشور (لوس آنجليس)، الذي لم يتم استدعائه منذ مونديال البرازيل 2014.

وتلعب إيران في المجموعة الثانية، حيث تواجه المغرب في سان بطرسبورج في 15 يونيو ثم إسبانيا في كازان يوم 20 وتختتم دور المجموعات في سارانسك بلقاء البرتغال يوم 25.

وسيتعين على كيروش أن يستبعد 12 لاعبا خلال الأيام القادمة ليبقي على 23 لاعبا في القائمة النهائية.