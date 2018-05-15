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إيران تعلن قائمتها الأولية لمونديال روسيا
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 02:50
أعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني قائمة أولية تضم 35 لاعبا لمونديال روسيا 2018.
ولم تحو القائمة مفاجآت تقريبا فشملت القوام الرئيسي للمنتخب والذي يضم المهاجمين سردار أزمون لاعب كازان الروسي، وعليرضا جهانبخش (ألكامار) بالإضافة إلى ستيفن بيت آشور (لوس آنجليس)، الذي لم يتم استدعائه منذ مونديال البرازيل 2014.
وتلعب إيران في المجموعة الثانية، حيث تواجه المغرب في سان بطرسبورج في 15 يونيو ثم إسبانيا في كازان يوم 20 وتختتم دور المجموعات في سارانسك بلقاء البرتغال يوم 25.
وسيتعين على كيروش أن يستبعد 12 لاعبا خلال الأيام القادمة ليبقي على 23 لاعبا في القائمة النهائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ولد حميدو الثلاثاء 15 ماي 2018 - 03:15
مرحبا شرط أن لا يكون فيها عناصر من حزب الله أو الحوثيون
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