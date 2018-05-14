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الرئيسية | رياضة | باريس سان جيرمان يعين توخيل مدربا للفريق

باريس سان جيرمان يعين توخيل مدربا للفريق

باريس سان جيرمان يعين توخيل مدربا للفريق
هسبريس - رويترز
الاثنين 14 ماي 2018 - 22:50

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للفريق للموسمين المقبلين.

وسيتولى توخيل المسؤولية خلفا للإسباني أوناي إيمري الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحال.

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