معلول يكشف عن قائمة المنتخب التونسي بالمونديال

هسبريس - متابعة

كشف المدرب التونسي نبيل معلول، أمس الاثنين، عن القائمة الأولية للاعبي المنتخب التونسي الذين سيشاركون في مونديال روسيا 2018.

وضمت القائمة الأولية 29 لاعبا من بينهم 21 لاعبا محترفا على أن يعلن معلول القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا في موعد أقصاه يوم الرابع من يونيو المقبل.

ويغيب عن قائمة المنتخب التونسي النجم يوسف المساكني، الذي تأكد غيابه عن المونديال بسبب الإصابة في الأربطة المتقاطعة، كما يغيب أيضا مهاجم الترجي ياسين الخنيسي بسبب الإصابة، ومن المرجح أن يغيب عن المونديال أيضا.

ووجه معلول الدعوة إلى أربعة حراس مرمى، وهم أيمن المثلوثي حارس الباطن السعودي وفاروق بن مصطفى حارس الشباب السعودي ومعز حسان حارس شاتورو الفرنسي ومعز بن شريفية حارس الترجي، وليس واضحا بعد الحارس الأول الذي سيتم الاعتماد عليه في المونديال.

وعزز المدافع بلال المحسني المحترف بفريق داندي يونايتد الاسكتلندي صفوف المنتخب بعد فترة غياب طويلة وسيكون إلى جانب المدافعين حمدي النقاز (الزمالك المصري) وعلي معلول (الأهلي المصري) ورامي البدوي (النجم الساحلي التونسي) وديلان براون (لاجونتواز البلجيكي) ويوهان علوان (ليستر سيتي الانجليزي) وصيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) وخليل شمام (الترجي التونسي) وأسامة الحدادي ( ديجون الفرنسي) وياسين مرياح (الصفاقسي التونسي) .

وفي خط الوسط وجه معلول الدعوة إلى كل من الياس السخيري (مونبلييه الفرنسي) ومحمد أمين بن عمر (الأهلي السعودي) وغيلان الشعلالي (الترجي التونسي) وكريم العريبي (نادي شيزينا الإيطالي) والفرجاني ساسي (النصر السعودي) وأحمد خليل (الافريقي التونسي) وسيف الدين الخاوي (نادي تروا الفرنسي) ووائل العريبي (نادي تور الفرنسي) .

وعاد مهاجم اتحاد جدة السعودي أحمد العكايشي المتوج بلقب كأس الملك إلى المنتخب التونسي وسيكون جنبا الى جنب مع المهاجم العائد من النادي الافريقي التونسي صابر خليفة والمتوج أيضا أمس الأحد بلقب كأس تونس، وفخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي) وأنيس البدري (الترجي التونسي) وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي) ووهبي الخزري (رين الفرنسي) ونعيم السليتي (ديجون الفرنسي) .

ويلتقي المنتخب التونسي يوم 28 من الشهر الجاري مع منتخب البرتغال في مباراة ودية استعدادا للمونديال ثم يواجه تركيا في الأول من يونيو قبل أن يلتقي إسبانيا في السادس من نفس الشهر بروسيا.

وتلعب تونس، التي تشارك للمرة الخامسة في المونديال، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.