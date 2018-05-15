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كُتّاب وآراء
ميسي على رأس قائمة الأرجنتين المدججة بالنجوم
أعلن خورخي سامباولي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة مبدئية تضم 35 لاعبا استعدادا لمونديال روسيا الصيف المقبل، والتي شهدت العديد من المفاجآت.
ومن المنتظر أن يقلص سامباولي القائمة لـ23 لاعبا الأسبوع المقبل.
وتمثلت مفاجآت "الألبيسيليستي" في الرباعي فرانكو أرماني، حارس ريفر بليت، ومدافع تورينو الإيطالي، كريستيان أنسالدي، ولاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، رودريجو باتاليا، وصانع ألعاب روما الإيطالي، دييجو بيروتي.
وسيفتتح بطل العالم مرتين (1978 و1986) مشواره في المونديال ضمن المجموعة الرابعة أمام آيسلندا في 16 يونيو، ثم سيواجه بعدها بخمسة أيام كرواتيا، قبل أن ينهي الدور الأول بمواجهة نيجيريا يوم 26 من الشهر نفسه.
وشملت القائمة الأسماء التالية: حراسة المرمى: سرخيو روميرو (مانشستر يونايتد/إنجلترا)، ويلفريد كاباييرو (تشيلسي/إنجلترا)، نائويل جوزمان (تيجريس/المكسيك)، فرانكو أرماني (ريفر بليت).
خط الدفاع: جابرييل ميركادو (إشبيلية/إسبانيا)، خابيير ماسكيرانو (هيبي فورتشن/الصين)، نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي/إنجلترا)، راميرو فونيس موري (إيفرتون/إنجلترا)، فيديريكو فازيو (روما/إيطاليا)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس/هولندا)، ماركوس أكونيا (سبورتنج لشبونة/البرتغال)، كريستيان أنسالدي (تورينو/إيطاليا)، خيرمان بيزيلا (فيورنتينا/إيطاليا).
خط الوسط: لوكاس بيليا (ميلان/إيطاليا)، إيفر بانيجا (إشبيلية)، إنزو بيريز (ريفر بليت)، أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان/فرنسا)، بابلو بيريز (بوكا جونيورز)، رودريجو باتاليا (سبورتنج لشبونة)، مانويل لانزيني (وست هام يونايتد/إنجلترا)، جيوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان)، ليوناردو باريديس (زينيت سان بطرسبرج/روسيا)، جيدو بيزارو (إشبيلية)، ريكاردو سينتوريون (راسينج كلوب)، ماكسيمليانو ميزا (إنديبنديينتي)، كريستيان بافون (بوكا جونيورز).
خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة/إسبانيا)، سرخيو أجويرو (مانشستر سيتي)، لاوتارو مارتينيز (راسينج كلوب)، دييجو بيروتي (روما)، ماورو إيكاردي (إنتر ميلانو/إيطاليا)، جونزالو إيجواين وباولو ديبالا (يوفنتوس/إيطاليا)