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كُتّاب وآراء
مونديال 2018 .. البرتغال تكشف القائمة الأولية
أعلن فيرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قائمة أولية من 35 لاعبا استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وقد شهدت غياب ريناتو سانشيز كما طالب فابيو كوينتراو إعفاءه.
ويبدو أن لاعب خط الوسط سانشيز يدفع ثمن العروض المخيبة للأمال التي قدمها ضمن صفوف بايرن ميونخ، الذي تعاقد معه مقابل 35 مليون يورو (42 مليون دولار) في عام 2016 ، علما بأنه انتقل مؤخرا بعقد إعارة إلى سوانزي سيتي الإنجليزي.
ويعد سانشيز اللاعب الوحيد من التشكيلة الأساسية التي خاضت نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، الذي استبعد من قائمة سانتوس اليوم.
أما كوينتراو ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني والمعار إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي ، والذي كان متوقعا بشكل كبير تواجده ضمن قائمة المنتخب البرتغالي ، فقد أبلغ سانتوس بأنه "مرهق" ويشعر بعدم قدرته على الإيفاء بالمتطلبات التي يجب أن تتوفر للاعب كي يخوض كأس العالم ، وذلك عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "إنستغرام".
ولم تشهد القائمة العديد من المفاجآت ، في ظل تواجد النجم الأبرز للفريق كريستيانو رونالدو كما ضمت العناصر ذوي الخبرة ، ناني وريكاردو كواريزما وبيبي وجواو موتينيو.
ويتوقع لاعب خط الوسط مانويل فيرنانديز والمهاجم إيدير ، المحترفين في صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي ، دعما جماهيريا لهما خلال المباراة التي تجمع المنتخب البرتغالي بنظيره المغربي على ملعب لوجنيكي بموسكو يوم 20 يونيو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالمونديال.
ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في المونديال الروسي بلقاء نظيره الإسباني في 15 يونيو.
وقبل انطلاق المونديال ، يلتقي المنتخب البرتغالي وديا مع كل من تونس وبلجيكا والجزائر، في مباريات يفترض أن يحسم المدرب من خلالها قائمته النهائية للمونديال والتي تضم 23 لاعبا.