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كُتّاب وآراء
حجي: الاعتزال يمنح الفرصة أمام لاعبين شباب
قال الدولي المغربي المعتزل يوسف حجي، مهاجم نانسي الفرنسي، إنه يعتبر وقت اعتزاله الأفضل، لكونه اقترب من بلوغ سن الـ40، قضى فيها أغلب السنوات في الميادين الكروية، ومن الأفضل منح الفرصة للاعبين شباب جدد.
وأكد حجي، في حوار سينشر على "هسبورت" لاحقا، إن وقت إنهاء مسيرته وصل، ولا يمكن أن يواصل لوقت أكثر بحكم لعبه لمدة طويلة سواء بفرنسا أو خارجها، وقدم كل ما عنده طيلة هذه المواسم مع ناديه الأم "نانسي" وفرق أخرى، وفي نظره حان الوقت لوضع حد لمسيرته ومنح الفرصة للجيل المقبل من اللاعبين الشباب.
وأوضح هداف "نانسي" هذا الموسم بـ11 هدفا أنه يرى لاعبين صغار السن في مستويات جد جيدة، وينصحهم بعدم التخاذل أو اليأس في مراحل الحياة؛ لأن ذلك سيفشلهم ولن يجعلهم قادرين على العطاء، وحتى تفكيرهم سيبقى محدودا ولن يساعد في التطور، مبرزا أن العمل يعطي ثماره.
وأضاف أيضا أن مستقبل المنتخب المغربي واعد بتوفره على لاعبين ممتازين، ولهم مواهب رائعة بإمكانها مساعدة المنتخب على بلوغ أفضل المراكز، مؤكدا أنه يثق في الجيل الحالي ومتحمس لرؤيته في المونديال.
يشار إلى أن حجي تكوّن في بداية مساره داخل فريق نانسي الفرنسي وحمل قميص الفريق الأول بين 1998 و2003 ثم من 2007 إلى 2011. كما لعب لفرق "باستيا" و"رين"، إلى جانب تجربتين خارج فرنسا في كل من قطر مع "العربي"، وتجربة بفريق "Elazığspor" بتركيا، ناهيك عن تجربة مميزة مع المنتخب المغربي منذ سنة 2003 إلى غاية 2013، وكان من بين نواته وركائزه الأساسية، قبل أن يعلن اعتزاله مؤخرا مع ناديه.
ويعتبر حجي، الذي أحرز 85 هدفا، ثاني هداف لنانسي بعد النجم الفرنسي ميشال بلاتيني. كما أنه حل في المركز الثالث من حيث عدد المباريات التي شارك فيها (347)، وراء سيدريك ليكليز (431)، وفريديرك فيناكلاني (353).