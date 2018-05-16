المدافع عطوشي يرفض تجديد عقده مع الوداد

هسبورت - بدر إمديد*

يبدو أن أمين عطوشي، صخرة دفاع فريق الوداد الرياضي، لن يطول مقامه في القلعة الحمراء حتى الموسم المقبل، بعد أن أكدت مصادر مقربة من النادي البيضاوي أن اللاعب رفض اقتراح النادي تجديد عقده لموسم آخر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مادي يرضي الطرفين.

وكشفت مصادر صحفية إماراتية أن نادي الظفرة الإماراتي قد توصل إلى اتفاق مع الدولي المغربي للتوقيع في كشوفات النادي لمدة ثلاث سنوات، من أجل تعويض رحيل الدولي عصام عدوة.

وكان النادي الإماراتي قد أعلن، مساء السبت، عن فسخ تعاقده رسميا مع الدوليين المغربين عادل هرماش وعصام عدوة، مقدماً الشكر لهما على كل ما قدماه من مجهود للفريق خلال الموسم المنقضي.

وأكدت المصادر نفسها أن العطوشي سيلتحق بصفة رسمية بصفوف فريق الظفرة الإماراتي مباشرة بعد نهاية عقده مع النادي الأحمر في أواخر شهر يونيو المقبل، في صفقة انتقال حر، ومن المرتقب أن تكون مباراة الوداد وشباب أطلس خنيفرة، الأحد المقبل، برسم الجولة الثلاثين من البطولة الاحترافية، هي المباراة الأخيرة للاعب مع فريقه الذي نجح بالتتويج رفقته بمجموعة من الألقاب.

ويمني أنصار النادي الأحمر النفس بأن يعوض رئيس الفريق، سعيد الناصري، الرحيل المرتقب للدولي المغربي، بلاعب في مستوى تطلعات النادي، خاصة وأن الوداد مقبل على خوض مباريات على عدة واجهات في الموسم القادم، وتتخوّف جماهير القلعة الحمراء من تكرار أخطاء المواسم السابقة، عندما تورّط فريقها في صفقات فاشلة لم ترق إلى مستوى التطلعات، خاصّةً أن ملف الانتدابات، في الميركاتو الماضي، لقي انتقادات كبيرة من قبل جماهير الفريق التي عبرت عن استيائها من تخلي الفريق عن أسماء بارزة وتعويضها بأخرى لم تقدّم الإضافة المرجوة للمجموعة.

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