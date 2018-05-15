مانشيني يتطلع لإعادة المنتخب الإيطالي إلى القمة

هسبريس - إفي

أكد المدرب الجديد للمنتخب الايطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني الثلاثاء خلال تقديمه رسميا أنه يتطلع لإعادة المنتخب "للمكانه التي يستحقها في قمة العالم وأوروبا".

ووقع مانشيني الاثنين على عقد ارتباطه بالمنتخب الإيطالي خلفا للمدرب المؤقت لويجي دي بياجيو بعدما رحل عن ناديه السابق زينت سان بطرسبرج.

وقال مانشيني "أريد أن أكون مدربا جيدا، وأن أعيد إيطاليا إلى المكانه التي تستحقها، في قمة العالم وأوروبا. لم نفز بأمم أوروبا منذ سنوات كثيرة (1968). هذه ستكون أول بطولة مهمة (في 2020)".

وأضاف "أود أن أكون من سيعيد بناء المنتخب ويعيده إلى أعلى المستويات. لن يكون الأمر سهلا، ولكن نستطيع أن نفعل ذلك".

وأوضح اللاعب السابق لسامبدوريا ولاتسيو وفرق أخرى أنه كان يحلم بتدريب المنتخب الايطالي منذ الصغر وأشار إلى أنه لم يتردد في قبول عرض الاتحاد الايطالي.

وقال "اعتقد أن تكون مدربا للمنتخب هو سبب للفخر وأقصى حلم كل مدرب".

ورغم تولي دفة المنتخب بعد إخفاق التأهل لمونديال روسيا، لكنه اعتبر أن هذا هو الوقت المناسب لتولي المسئولية.

وأضاف "لقد عملت لسنوات عدة مدربا وهذا قد يكون الوقت الصحيح، يجب فعل شيء للمنتخب. عدم الذهاب للمونديال أمر صعب. هذه اللحظة الصعبة للغاية أظن أنها قد تكون المناسبة".

ويقود مانشيني (54 عاما) ايطاليا في أول مباراة في 28 ماي أمام السعودية ويلعب في 1 و4 يونيو وديتين أخريين أمام فرنسا وهولندا على الترتيب.