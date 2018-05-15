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كُتّاب وآراء
الوداد البيضاوي يلتهم ضيفه "طوغو بور" الطوغولي
تصدر الوداد الرياضي المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه السهل أمام ضيفه "طوغو بور" الطوغولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي احتضنها قبل قليل مركب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء.
الفريق "الأحمر" ورغم تضييعه للقب البطولة نهاية الأسبوع بمدينة آسفي، لم يبدو متأثرا بذلك، وظهر بوجه آخر ولم يمنح الفرصة للخصم، وتأكد ذلك بهدف مبكر بعد هجمة منظمة سجل منها محمد أوناجم هدف السبق في الدقيقة الأولى، قبل أن تتوالى الهجمات من الجانب الودادي وتثمر عن هدف ثاني برأسية المدافع نعيم أعراب بعد خمس دقائق.
وتوالت الهجمات الودادية من خلال انسلالات اسماعيل الحداد وأوناجم، وكذا تمريرات أمين تيغزوي، إذ تأكد ضعف الخصم بشكل واضح من خلال الأخطاء المرتكبة، فيما حرم حكم الشرط النادي المغربي من العديد من المحاولات، برفعه لحالات تسلل لم تكن صحيحة، فيما لم تتغير النتيجة طيلة الشوط الأول.
شوط المباراة الثاني لم تتغير فيه المعطيات، وظل الفريق الضيف غير قادر على الوصول إلى مرمى زهير العروبي، إذ تحمل دفاع طوغو بور ضغط المباراة من خلال الهجمات العديدة التي نسجها خط وسط الوداد، ما أفرز عن هدف ثالث من هداف الفريق في البطولة الاحترافية، محمد الناهيري في الدقيقة 56 من اللقاء، أراح به الجميع بمن فيهم المدرب التونسي فوزي البنزرتي.
وسنحت لرفاق العميد النقاش مجموعة من المحاولات لإضافة مزيدا من الأهداف، وضيع مهاجموه سيلا من الكرات السهلة سواء من الجانب الأيمن أو الأيسر، لكن النتيجة بقيترعلى حالها إلى حين إطلاق الحكم لصافرة النهاية.
وارتقى الوداد إلى الصف الأول مؤقتا برصيد أربع نقاط حصدها من مبارتين، أما الخصم الطوغولي فبقي في مكانه في الصف الأخير بدون نقاط، فيما تأجلت مباراة حوريا كوناكري الغيني أمام صان داونز الجنوب الإفريقي إلى الثلاثاء القادم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الوداد لعب بكل اقتصاد وهدا امر طبيعي عند نهاية السنة اللاعبون ادوا مقابلة كبيرة رغم العياء وكانت النتيجة تكون اكتر لولا ضعف التحكيم خصوصا حكم الشرط الذي حرم الوداد من أهداف بالجملة عموما هدا الفريق اسمه الوداد والتأهل للنهائي ان شاء الله. ورمضان كريم على الامة الاسلامية..
ورمضان مبارك على المغاربة كاملين
والمسلمين أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
فرق الخبره والالقاب والخبره كالوداد لاخوف عليها فهي وان مرضت لاتموت
رمضان كريم على جميع الامه المغربيه والعربيه والاسلاميه بجميع اعراقها ولغاتها ولهجاتها