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الرئيسية | رياضة | غوارديولا يحرز جائزة أفضل مدرب في العام بإنجلترا

غوارديولا يحرز جائزة أفضل مدرب في العام بإنجلترا

غوارديولا يحرز جائزة أفضل مدرب في العام بإنجلترا
هسبريس - إفي
الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:34

اختير الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، كأفضل مدرب في العام بإنجلترا، وذلك بعد تتويجه عن جدارة بلقب البريميير ليغ مع "السيتيزنس".

وأصبح غوارديولا رابع مدرب غير بريطاني يتوج بالجائزة، بعد الفرنسي آرسين فينجر (أرسنال) في 2002 و2004، والإيطاليين كلاوديو رانييري (ليستر سيتي) في 2016، وأنطونيو كونتي (تشيلسي) في 2017.

واختير غوارديولا (47 عاما) كأفضل مدرب في البريميير ليغ وباقي دوريات الفئات المختلفة بكرة القدم الإنجليزية من قبل جمعية المدربين الإنجليزية (إل إم ايه).

وتوج غوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ، في ثاني مواسمه بإنجلترا مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حصد فريقه 100 نقطة في سابقة من نوعها بالبطولة محطما العديد من الأرقام القياسية كأكثر عدد انتصارات متتالية وأكثر عدد أهداف مسجلة.

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