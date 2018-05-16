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الرئيسية | رياضة | دليل لإغراء "الحسناوات الروسيات" في المونديال

دليل لإغراء "الحسناوات الروسيات" في المونديال

دليل لإغراء "الحسناوات الروسيات" في المونديال
هسبريس - إفي
الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:20

وزع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم دليلا حول "اللغة والثفاقة الروسية"، شمل نصائح لكيفية إغراء النساء في هذا البلد أثناء مونديال روسيا الذي سينطلق في 14 يونيو المقبل، قبل أن يتم سحبها لاحقا.

ووفقا لما نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، يقول الدليل الذي تم توزيعه على المسؤولين واللاعبين والمدراء الفنيين والصحفيين الذين سيسافرون للمونديال "ماذا تفعل من أجل الحصول على فرصة مع فتاة روسية. إن الفتيات الروسيات حالهن حال أي فتاة أخرى يولين اهتماما كبيرا لما إذا كنت نظيفا ورائحتك طيبة وترتدي ملابس جيدة أم لا".

وأضاف النص الذي قام الصحفيون بتصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الانطباع الأول هام جدا بالنسبة لهن، لذلك عليك أن تهتم بمظهرك".

وبعدها بدقائق، تم سحب هذه النسخ التي تحوي نصائح للتعامل مع الحسناوات الروسيات من الحاضرين، قبل أن يجري توزيعها مجددا عقب إزالة هذه الصفحات من الدليل، وعلى الرغم من ذلك احتفظ بعض الصحفيين بالنسخ الأولى.

وأوضح نص الدليل أن "الكثير من الرجال، لأن النساء الروسيات حسناوات، يريدون فقط قيادتهن للفراش. ربما هن أيضا يرغبن في ذلك، لكنهن يردن الشعور بأهميتهن وبأنهن فريدات. نصيحتنا هي أن يتم معاملتهن كأشخاص لهن قيمة".

وأضاف أن "النساء الروسيات يعجبن بالرجال الذين يأخذون المبادرة، إذا لم يكن لديك ثقة في نفسك فإنك ستحتاج للممارسة من خلال التحدث مع مزيد من النساء. لا تقلق، هناك الكثير من السيدات الجميلات في روسيا ولسن جميعا مناسبات لك. كن دقيقا في اختياراتك".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تشارك في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا وايسلندا وكرواتيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تازي من فرنسا الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:35
لم اكن اعرف المغرب جيدا الكل كان يتكلم عليه في اوروبا السياحة في المغرب جيدا المغرب بلد جيد لم زورت المغرب استغربت الكل هنا ليس بخير طرقات تازة مقطوعة بتجار الغير مهيكلين لم نسمح للمسوؤلين الدين لا غير عليهم بهد البلد
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2 - حميدة الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:38
المغاربة كل واحد فيهوم عندو دليل خاص به او قادي بيه الغرض فين مامشا
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3 - عدول الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:41
أتساءل.. إذا نظم المغرب كاس العالم في 2026 هل سيكون هناك دليل للأجانب لكيفية التعامل مع المغربيات وكيف سيكون محتواه؟ الله يستر على بناتنا.
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4 - عبد الحكيم الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:43
اعتقد ان الاتحاد الارجنتيني،نشر ذلك بغاية تقديم صورة جيدة عن الرجل الارجنتيني،في روسيا،ولكي نكون واضحين،انجذاب المراة الرجل الوسيم النظيف امر فطري،والعكس ايضا،ولهذا لا يمنع من التعارف بين الثقافات و الحضارات المختلفة،مادام ذلك في اطار الاحترام و التقدير،كما جاء في الدليل،عوض التحرش و البحث عن المتعة و الجنس،كما ينوي ذلك عدد كبير من العرب في توجههم الى روسيا
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