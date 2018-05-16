دليل لإغراء "الحسناوات الروسيات" في المونديال

هسبريس - إفي

وزع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم دليلا حول "اللغة والثفاقة الروسية"، شمل نصائح لكيفية إغراء النساء في هذا البلد أثناء مونديال روسيا الذي سينطلق في 14 يونيو المقبل، قبل أن يتم سحبها لاحقا.

ووفقا لما نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، يقول الدليل الذي تم توزيعه على المسؤولين واللاعبين والمدراء الفنيين والصحفيين الذين سيسافرون للمونديال "ماذا تفعل من أجل الحصول على فرصة مع فتاة روسية. إن الفتيات الروسيات حالهن حال أي فتاة أخرى يولين اهتماما كبيرا لما إذا كنت نظيفا ورائحتك طيبة وترتدي ملابس جيدة أم لا".

وأضاف النص الذي قام الصحفيون بتصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الانطباع الأول هام جدا بالنسبة لهن، لذلك عليك أن تهتم بمظهرك".

وبعدها بدقائق، تم سحب هذه النسخ التي تحوي نصائح للتعامل مع الحسناوات الروسيات من الحاضرين، قبل أن يجري توزيعها مجددا عقب إزالة هذه الصفحات من الدليل، وعلى الرغم من ذلك احتفظ بعض الصحفيين بالنسخ الأولى.

وأوضح نص الدليل أن "الكثير من الرجال، لأن النساء الروسيات حسناوات، يريدون فقط قيادتهن للفراش. ربما هن أيضا يرغبن في ذلك، لكنهن يردن الشعور بأهميتهن وبأنهن فريدات. نصيحتنا هي أن يتم معاملتهن كأشخاص لهن قيمة".

وأضاف أن "النساء الروسيات يعجبن بالرجال الذين يأخذون المبادرة، إذا لم يكن لديك ثقة في نفسك فإنك ستحتاج للممارسة من خلال التحدث مع مزيد من النساء. لا تقلق، هناك الكثير من السيدات الجميلات في روسيا ولسن جميعا مناسبات لك. كن دقيقا في اختياراتك".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تشارك في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا وايسلندا وكرواتيا.