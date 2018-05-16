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كُتّاب وآراء
إنجلترا تعلن تشكيلة من 23 لاعبا لكأس العالم
أعلن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا تشكيلة من 23 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا اليوم الأربعاء.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراس مرمى: جاك باتلاند (ستوك سيتي) جوردان بيكفورد (إيفرتون) نيك بوب (بيرنلي).
مدافعون: جون ستونز (مانشستر سيتي) هاري ماجواير (ليستر سيتي) فيل جونز (مانشستر يونايتد) كايل ووكر (مانشستر سيتي) كيران تريبيير (توتنهام هوتسبير) جاري كاهيل (تشيلسي) آشلي يانج (مانشستر يونايتد) داني روز (توتنهام هوتسبير) ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).
لاعبو وسط: إيريك داير (توتنهام هوتسبير) جوردان هندرسون (ليفربول) ديلي آلي (توتنهام هوتسبير) جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد) رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) روبن لوفتوس-تشيك (تشيلسي) فابيان ديلف (مانشستر سيتي).
مهاجمون: هاري كين (توتنهام هوتسبير) جيمي فاردي (ليستر سيتي) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) داني ويلبيك (أرسنال).