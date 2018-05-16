الكعبي يقود بركان إلى العودة بفوز من الموزمبيق

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تمكن فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم من العودة بالنقاط الكاملة لثاني مبارياته في دور المجموعات من مسابقة كأس "الكاف"، التي جمعته اليوم بمضيفه يونياو دو سونجو الموزمبيقي، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد.

ومع بداية مجريات الجولة الأولى من النزال، أتيحت للفريق المغربي فرصتان للتهديف عن طريق كل من اللاعب السعيدي وزميله دايو، كان بالإمكان افتتاح التسجيل مبكرا من خلالهما، في الوقت الذي بقي فيه مردود الفريق الخصم محتشما طوال دقائق الثلث الأول من الشوط الأول.

وحاول أبناء المدرب منير الجعواني، مع مرور دقائق الشوط الأول، الاعتماد بشكل كبير على الكرات الطويلة تجاه كل من لابا كودجو وأيوب الكعبي في الخط الأمامي، غير أن هذه الطريقة لم تعط ثمارها بفعل تفوق مدافعي فريق يونياو دو سونجو على مهاجمي النهضة البركانية في أغلب الكرات.

وتوالت التحركات الهجومية للفريق المغربي، وضيع لابا كودجو كرتين كانت أبرزهما فرصة سانحة للتسجيل في حدود الدقيقة 27، في المقابل بقيت المناورات الهجومية للفريق الموزمبيقي محتشمة ودون أن تشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس عبد العالي المحمدي.

ونجح المهاجم أيوب الكعبي، في حدود الدقيقة 42، من هز شباك أصحاب الأرض، غير أن راية الحكم المساعد ألغت هدفا مشروعا بداعي التسلل، لتنتهي مجريات الجولة الأولى بين الطرفين بالتعادل السلبي.

الفريق البركاني واصل إهدار فرص التهديف مع بداية أطوار الجولة الثانية؛ إذ فوت سوء تفاهم بين اللاعب المباركي واللاعب الكعبي فرصة إحراز أولى أهداف المباراة، رد عليها لاعبو يونياو دو سونجو بهجمة أبعدها الحارس البركاني عبد العالي المحمدي بصعوبة.

وخاض أصحاب الأرض نصف الساعة الأخير من المواجهة بنقص عددي بعد طرد اللاعب كريملدو في الدقيقة 59 إثر حصوله على الإنذار الثاني، استثمره الفريق البركاني لإحراز أولى أهداف المباراة في الدقيقة 64 عن طريق الهداف أيوب الكعبي، بطريقة جميلة بعد تمريرة محكمة من رجل المخضرم عبد الصمد المباركي.

وأتيحت فرص أخرى للتهديف لأبناء المدرب منير الجعواني، في باقي دقائق المواجهة، استثمر المهاجم الكعبي إحداها ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة في حدود الدقيقة 89.

وبهذا الفوز الثاني تصدر نهضة بركان المجموعة الثانية في سبورة الترتيب، ورفع رصيده إلى النقطة السادسة، في المقابل بقي رصيد يونياو دو سونجو بدون أي نقطة.

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