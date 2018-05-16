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الرئيسية | رياضة | الرجاء يضيع فرصة الصدارة أمام "أدوانا" الغاني

الرجاء يضيع فرصة الصدارة أمام "أدوانا" الغاني

الرجاء يضيع فرصة الصدارة أمام "أدوانا" الغاني
هسبورت - محمد فنكار*
الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:46

تعادل فريق الرجاء البيضاوي أمام مضيفه أدوانا ستارز الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها؛ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي انتهت قبل قليل بملعب Agyeman Badu Stadium.

وانطلقت المباراة مشتعلة بين الطرفين؛ إذ ظهرت النوايا الهجومية للنادي الأخضر مبكرا، وأفرزت هدف السبق عن طريق محمود بنحليب في الدقيقة 11؛ ما جعل الفريق الغاني يتقدم لتعديل الكفة، وهو ما أتيح له بعد تسع دقائق.

وتواصل مسلسل الأخذ والرد بين الفريقين، من خلال الضغط المتبادل واحتكار الكرة في وسط الملعب، تارة للرجاء ومرات أخرى لأدوانا، قبل أن ينهي الكونغولي ليما مابيدي الشوط الأول بتقدم النادي المغربي بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ 39.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريق الغاني تعديل النتيجة، ونجح في الأمر بعد أربع دقائق، بعد خروج خاطئ للحارس أنس الزنيتي، قبل أن يعود بنحليب من جديد ويوقع ثاني أهدافه الشخصية، الثالث لناديه.

ورغم محاولات أدوانا للتعديل، إلا أن الدفاع الرجاوي كان بالمرصاد ووقف سدا منيعا في وجه الهجمات الغانية التي بلغت مرمى الزنيتي في مناسبات عدة، سجل منها أصحاب الأرض هدفا ألغي بداعي التسلل.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى النهاية، عدل مهاجم أدوانا النتيجة بهدف قاتل، فرض اقتسام النقاط بين الناديين، لتصبح في رصيد الرجاء نقطتان، محتلا بذلك المركز الثاني، فيما بقي أدوانا ستارز الغاني قابعا في الصف الأخير بنقطة وحيدة.

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