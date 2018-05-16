دليل " إغراء الروسيات" يتسبب في فضيحة مدوية

هسبريس - د.ب.أ

فتحت المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين تحقيقا، اليوم الأربعاء، حول الدليل الاسترشادي الذي أصدره اتحاد الكرة الأرجنتيني وذكر من خلاله بعض الطرق التي يجب اتباعها إذا ما أراد شخص إقامة علاقة ناجحة مع نساء روسيات خلال فاعليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال كلاوديو بريسمان، الذي يعمل مراقبا في المؤسسة، في تصريحات لإذاعة "لا ريد" في الأرجنتين: "إنه شيء مهين ويدعو للتمييز".

وتسعى المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن إضافة هذه النصائح المثيرة للجدل والخاصة بكيفية إقامة علاقات مع السيدات الروسيات.

يذكر أن هذا الدليل تم توزيعه خلال الدورة التعليمية التي نظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حول اللغة والثقافة الروسية.

وخصص اتحاد الكرة الأرجنتيني هذه الدورة التعليمية للصحفيين والقيادات الرياضية الذين سيتواجدون في روسيا خلال المونديال.

ووفقا لما نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، يقول الدليل الذي تم توزيعه على المسؤولين واللاعبين والمدراء الفنيين والصحفيين الذين سيسافرون للمونديال "ماذا تفعل من أجل الحصول على فرصة مع فتاة روسية. إن الفتيات الروسيات حالهن حال أي فتاة أخرى يولين اهتماما كبيرا لما إذا كنت نظيفا ورائحتك طيبة وترتدي ملابس جيدة أم لا".

وأضاف النص الذي قام الصحفيون بتصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الانطباع الأول هام جدا بالنسبة لهن، لذلك عليك أن تهتم بمظهرك".

وأوضح نص الدليل أن "الكثير من الرجال، لأن النساء الروسيات حسناوات، يريدون فقط قيادتهن للفراش. ربما هن أيضا يرغبن في ذلك، لكنهن يردن الشعور بأهميتهن وبأنهن فريدات. نصيحتنا هي أن يتم معاملتهن كأشخاص لهن قيمة".

وأضاف أن "النساء الروسيات يعجبن بالرجال الذين يأخذون المبادرة، إذا لم يكن لديك ثقة في نفسك فإنك ستحتاج للممارسة من خلال التحدث مع مزيد من النساء. لا تقلق، هناك الكثير من السيدات الجميلات في روسيا ولسن جميعا مناسبات لك. كن دقيقا في اختياراتك".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تشارك في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا وايسلندا وكرواتيا.

وبعد الانتقادات التي تلقتها هذه الدورة التعلمية والتي بدأت بعد أن قام أحد الدارسين بنشر صور ومحتويات الدليل الاسترشادي الخاصة بهذا الموضوع المثير للجدل، قام القائمون على الدورة بسحب جميع الكتب الاسترشادية وتمزيق الصفحات الخاصة بالمحتوى الذي يتحدث عن الفتيات في روسيا.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه سيفتح تحقيقات أيضا لتحديد هوية المسؤول عن هذه القضية.