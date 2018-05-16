فلكي يتوقع فوز المنتخب المغربي بكأس العالم

هسبريس من الرباط

توقع عبد العزيز الخطابي، خبير فلكي مغربي، أن يكون الحظ حليف المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بروسيا إذا لم تطرأ أي مشاكل بين اللاعبين، وإذا ما عزم اللاعبون على اللعب بجدية وروح جماعية وقتالية، واعتماد المدرب على اللاعبين الأكثر جاهزية والأكثر حظا حسب الترتيب الذي وضعه لحظوظ هؤلاء اللاعبين وفق قراءة في الأرقام الفلكية المرتبطة بهم إذا كان تاريخ ميلادهم مضبوطا.

وعن تفاصيل توقّعات حظوظ لاعبي المنتخب الوطني، أشار عبد العزيز الخطابي إلى أن "المنتخب المغربي منذ عشرين سنة لم يشارك في كأس العالم، لكن في سنة 2018 سيقول كلمته، والناخب الوطني لديه حظوظ كبيرة إذا لم تطرأ أي مشاكل داخل صفوف المنتخب الذي لديه حظوظ لا بأس بها"، مشدّدا على أن "المنتخب المغربي سيقع له ما وقع للمنتخب البرازيلي الذي غاب عنه التتويج بكأس العالم في السبعينيات لمدة أربع وعشرين سنة، بحيث لم يفز بالكأس منذ سنة 1970 إلا مع مجيء سنة 1994 وبعدها 2002".

وبالنسبة للاعبي المنتخب، يضيف الخطابي، "يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات حسب حظوظهم، يوجد في المستوى الأول كل من حمزة منديل، ووليد الحجام، وغانم سايس، وعبد الحكيم الكوثري، وإسماعيل الحداد، ويونس بلهندة، وهؤلاء هم الأكثر حظا وحظهم مرتبط بحظ المدرب، فيما يأتي في المستوى الثاني كل من الحارس ياسين بونو، ومحمد أوناجم، وأمين حارث، وسفيان بوفال، وبدر بانون، ومبارك بوصوفة، وفيصل فجر، ووليد أزارو، وزكرياء لبيض، وأيوب الكعبي، ورومان سايس، وحكيم زياش".

أما المستوى الثالث، يقول الخبير الفلكي ذاته: "فيضم مجموعة من اللاعبين وهم الأقل حظا، ومن بينهم الحارس الرسمي منير المحمدي، والعميد المهدي بنعطية، ونبيل درار، ونور الدين أمرابط، وأشرف حكيمي، وخالد بوطيب، وأشرف بنشرقي، ووليد الكرتي، وأسامة طنان، وميمون ماحي، وسفيان أمرابط، وأحمد رضى التاكناوتي، وعزيز بوحدوز".

ووجه عبد العزيز الخطابي نصيحة إلى المدرب الوطني بأن "يعتمد على الحارس الثاني ياسين بونو، لأن الحارس الرسمي سوف لن يكون محظوظا خلال النهائيات، وكذلك الاعتماد على إسماعيل الحداد في الهجوم، لأن المهاجميْن الآخرين سوف لن يكونا محظوظين بشكل كبير".

وعن نتائج الدور الأول بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم بروسيا، بحسب توقعات الفلكي الخطابي، فإن "منتخب إسبانيا سيكون في خطر في الدور الأول، شأنه شأن البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا ومصر والسنغال وكولومبيا"، في الوقت الذي توقع فيه أن "يلعب الحظ إلى جانب المغرب والبرتغال وروسيا والأوروغواي وبولندا واليابان وكرواتيا وإيسلندا وبنما وإنجلترا، وكذلك استراليا والبيرو وسويسرا وكوستاريكا والسويد وكوريا الجنوبية".