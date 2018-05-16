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الرئيسية | رياضة | فلكي يتوقع فوز المنتخب المغربي بكأس العالم

فلكي يتوقع فوز المنتخب المغربي بكأس العالم

فلكي يتوقع فوز المنتخب المغربي بكأس العالم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:30

توقع عبد العزيز الخطابي، خبير فلكي مغربي، أن يكون الحظ حليف المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بروسيا إذا لم تطرأ أي مشاكل بين اللاعبين، وإذا ما عزم اللاعبون على اللعب بجدية وروح جماعية وقتالية، واعتماد المدرب على اللاعبين الأكثر جاهزية والأكثر حظا حسب الترتيب الذي وضعه لحظوظ هؤلاء اللاعبين وفق قراءة في الأرقام الفلكية المرتبطة بهم إذا كان تاريخ ميلادهم مضبوطا.

وعن تفاصيل توقّعات حظوظ لاعبي المنتخب الوطني، أشار عبد العزيز الخطابي إلى أن "المنتخب المغربي منذ عشرين سنة لم يشارك في كأس العالم، لكن في سنة 2018 سيقول كلمته، والناخب الوطني لديه حظوظ كبيرة إذا لم تطرأ أي مشاكل داخل صفوف المنتخب الذي لديه حظوظ لا بأس بها"، مشدّدا على أن "المنتخب المغربي سيقع له ما وقع للمنتخب البرازيلي الذي غاب عنه التتويج بكأس العالم في السبعينيات لمدة أربع وعشرين سنة، بحيث لم يفز بالكأس منذ سنة 1970 إلا مع مجيء سنة 1994 وبعدها 2002".

وبالنسبة للاعبي المنتخب، يضيف الخطابي، "يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات حسب حظوظهم، يوجد في المستوى الأول كل من حمزة منديل، ووليد الحجام، وغانم سايس، وعبد الحكيم الكوثري، وإسماعيل الحداد، ويونس بلهندة، وهؤلاء هم الأكثر حظا وحظهم مرتبط بحظ المدرب، فيما يأتي في المستوى الثاني كل من الحارس ياسين بونو، ومحمد أوناجم، وأمين حارث، وسفيان بوفال، وبدر بانون، ومبارك بوصوفة، وفيصل فجر، ووليد أزارو، وزكرياء لبيض، وأيوب الكعبي، ورومان سايس، وحكيم زياش".

أما المستوى الثالث، يقول الخبير الفلكي ذاته: "فيضم مجموعة من اللاعبين وهم الأقل حظا، ومن بينهم الحارس الرسمي منير المحمدي، والعميد المهدي بنعطية، ونبيل درار، ونور الدين أمرابط، وأشرف حكيمي، وخالد بوطيب، وأشرف بنشرقي، ووليد الكرتي، وأسامة طنان، وميمون ماحي، وسفيان أمرابط، وأحمد رضى التاكناوتي، وعزيز بوحدوز".

ووجه عبد العزيز الخطابي نصيحة إلى المدرب الوطني بأن "يعتمد على الحارس الثاني ياسين بونو، لأن الحارس الرسمي سوف لن يكون محظوظا خلال النهائيات، وكذلك الاعتماد على إسماعيل الحداد في الهجوم، لأن المهاجميْن الآخرين سوف لن يكونا محظوظين بشكل كبير".

وعن نتائج الدور الأول بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم بروسيا، بحسب توقعات الفلكي الخطابي، فإن "منتخب إسبانيا سيكون في خطر في الدور الأول، شأنه شأن البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا ومصر والسنغال وكولومبيا"، في الوقت الذي توقع فيه أن "يلعب الحظ إلى جانب المغرب والبرتغال وروسيا والأوروغواي وبولندا واليابان وكرواتيا وإيسلندا وبنما وإنجلترا، وكذلك استراليا والبيرو وسويسرا وكوستاريكا والسويد وكوريا الجنوبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ولد زايو الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:39
واه وعلاش ألا.!! حتى فريقنا يحتوي على 11 لاعب داخل الميدان.
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0
2 - نور الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:40
اي واحد اجتهد غادي ينال المراد دياله، اللاعبين الي انضبطو و تقتالوا غادين بحقو نتائج مزيانة و هادي نصيحة للتلاميذ لاصحاب الامتحانات اللي بغي ينجح يقرا مزيان.
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3
3 - محمود الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:42
هههه فكرني بنوكتا ديال داك السيد لي خرجلو عفريت قاليه شنو خاصك قاليه بغيت الواليد يحي من جديد أو يخرج من القبر العفريت قاليه لا لا ما يمكنش طلب حاجة أخري قاليه المنتخب يفوز بكأس العالم قاليه نحييو الواليد ديالك حسن
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3
4 - khaald الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:43
انسجام اللاعبين والمهارة الكروية و مدرب في المستوى المطلوب تصنع المستحيلات. حظ سعيد منتخبنا الوطني
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5 - رسالة الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:45
تقول لي أمي دائما " العين طويلة واليد قصيرة" جميل أن يحلم الإنسان!!!!
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3
6 - jalal الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:46
Oui , la sélection marocaine a de la chance de gagner la coupe , mais j’ai la pitié pour toi car tes pronostiques révèle de ton esprit arriéré.
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7 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:48
فاز بالتنظيم باش يفوز بالكاس. واقيلا قريتي الورقة بالمقلوب.
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-1
8 - يونس السلفي الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:50
أولا: كذب المنجّمون ولو صدقوا.
ثانيا: جميع فلكيي الدول المتأهلة إلى كأس العالم توقعوا فوز بلدانهم ههههه
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3
9 - محمد ريان الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:50
يتوقع يعني مجرد كلام وحسابات عارية من الصحة إن لم نقل مجرد تضييع الوقت فيما لا ينفع!
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2
10 - farid الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
العلم بالغيب هاذا. لا حول ولا قوة الا بالله. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي. بالتألق إنشاء الله
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2
11 - Yassine الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
كل توقعاته صبت على الحلقة الاضعف، سواء لاعبين او منتخبات،
الله يسترنا
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12 - رجل الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:03
هههعه الى داز الدور الاول متقولها لحد
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13 - مصطفى الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:06
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رمضان كريم
خويا الفلكي رمضان كريم
المنخب المغربي حظ موفق ان شاء الله
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0
14 - محمد الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:07
نتمناو من الله ولكن كذب المنجمون ولو صدقوا
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0
15 - diablo الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:08
L'astrologie n'est pas une science exacte contrairement à l'astronomie. L'astrologie c'est comme la chiromancie, la cartomancie ou tout autre connaissance occulte de prédiction. Au lieu de se baser sur des connaissances inhérentes à l'astrologie, Je vois que notre astrologue base ses prédictions sur des critères propres aux pronostiqueurs de jeux. C'EST DU N'IMPORTE QUOI.
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