أتلتيكو مدريد يتوج ببطولة الدوري الأوروبي

هسبريس - د.ب.أ

أحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، هدفين، قاد بهما فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 3 - صفر على أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة القارية بمدينة ليون الفرنسية.

تقمص غريزمان دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لأتلتيكو في الدقيقتين 21 و48، فيما تكفل غابي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89، ليقودا الفريق الإسباني للفوز بالبطولة التي توج بها عامي 2010 و2012 ويحرمان مارسيليا من الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وبذلك، استعادت الأندية الإسبانية الكأس التي غابت عن خزائنها في العام الماضي، لتواصل هيمنتها على البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى في موسم 1971 – 1972، بعدما توجت باللقب للمرة الحادية عشر.

وأعاد أتلتيكو، الذي خاض النهائي التاسع في سجل مشاركاته الأوروبية والخامس له منذ عام 2010، البسمة مجددا لوجوه جماهيره التي أصيبت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق في آخر مباراتين نهائيتين قاريتين أمام جاره اللدود ريال مدريد عامي 2014 و2016 في دوري الأبطال.

في المقابل، أخفق مارسيليا، الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 1993، في منح فرنسا أول لقب لها في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما خسر النهائي الثالث له في المسابقة، بعد عامي 1999 و2004.

وربما يضرب أتلتيكو موعدا ناريا مع الريال في بطولة كأس السوبر الأوروبي، حال فوز الفريق الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه ليفربول الانجليزي في المباراة النهائية للمسابقة يوم 26 ماي الحالي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

شهدت المباراة غياب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو عن مقاعد بدلاء فريقه بسبب تنفيذه عقوبة الإيقاف لمدة أربع مباريات المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على خلفية مهاجمته الحكم الذي أدار مباراة فريقه مع مضيفه أرسنال الانجليزي في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.