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الرئيسية | رياضة | الحارس بوفون يعلن الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي

الحارس بوفون يعلن الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي

الحارس بوفون يعلن الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي
هسبريس - متابعة
الخميس 17 ماي 2018 - 13:50

أعلن الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، اليوم الخميس، أنه سيترك النادي بعد أن قضى معه 17 موسما وفاز بتسعة ألقاب للدوري الإيطالي.

ومع ذلك، قال أيقونة حراسة المرمى في النادي الإيطالي، في مؤتمر صحفي إنه يبقي خياراته مفتوحة بشأن اعتزاله من عدمه، ولكنه استبعد مواصلة اللعب مع أي نادي إيطالي.

وسيرفع بوفون / 40 عاما/ لقب الدوري الإيطالي السابع على التوالي مع يوفنتوس في الجولة الاخيرة من الدوري بعد غد السبت.

وشارك بوفون في خمس نسخ لكأس العالم، وساعد المنتخب الإيطالي في الفوز بكأس العالم 2006 ويحمل الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات مع المنتخب الإيطالي برصيد 176 مباراة.

وقال بوفون :"أصل لهذه النقطة بمشاعر غزيرة، ولكن أيضا بشعور عظيم من السعادة. أحبني الكثير من الأشخاص هنا. شعرت بهذا الحب وقاتلت لكي استحقه، وحاولت بذل أفضل ما عندي".

وتابع :" مباراة السبت ستكون الأخيرة بالنسبة لي مع يوفنتوس وأعتقد أنها أفضل طريقة لانهاء هذه المغامرة الرائعة. أغلقها بفوزين مهمين (الدوري الإيطالي والكأس) ".

وانضم بوفون ليوفنتوس في 2001 بعد ست سنوات قضاها مع فريق بارما في الدوري، جيث فاز وقتها بكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي. وفي يوفنتوس حقق رقما قياسيا بعدم تلقيه أية أهداف في 974 دقيقة في موسم 2015 / 2016.

وأضاف بوفون :"حتى قبل أيام قليلة كنت متأكدا من انني سأتوقف عن اللعب. الآن وصلت بعض العروض المثيرة للاهتمام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - marokkii الخميس 17 ماي 2018 - 14:16
بوفون السعودية تناديه وتنتظره بفارغ الصبر اللي جمعو في ايطاليا في مدة 10سنوات سوف يجمعه في سنة واحدة.رمضان مبارك
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