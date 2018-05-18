"الليغا" تستعد للختام بوداع إنييستا وتوريس

هسبريس - إفي

تقام آخر جولات الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل، بين نشوة الانتصار بلقب الدوري الأوروبي الذي توج به أتلتيكو مدريد منذ ساعات، والترقب قبل نهائي التشامبيونز ليج الذي يستعد له ريال مدريد بعد نحو عشرة أيام، والحنين للماضي بتوديع نجوم أمثال أندريس إنييستا وفيرناندو توريس.

وفي نفس اليوم الذي ستختتم فيه الجولة الـ38 والأخيرة من الليغا، ستودع البطولة المحلية أصحاب الأهداف التي منحت إسبانيا مونديال جنوب أفريقيا في 2010 وكأس أمم أوروبا في النمسا وسويسرا عام 2008، وذلك في مسابقة باتت محسومة للجميع تقريبا وتوج بها برشلونة قبل أسابيع.

وعقب حسم المراكز المؤهلة للتشامبيونز ليج والدوري الأوروبي، وكذلك مراكز الهبوط الثلاثة التي مني بها مالاجا ولاس بالماس وديبورتيفو ألافيس، لم يتبق سوى الصراع على وصافة الليغا بين أتلتيكو مدريد الثاني وريال مدريد الثالث برصيد 78 و75 نقطة على الترتيب.

وما زال الصراع مستمرا أيضا على المركزين الخامس والسادس بين فياريال وريال بيتيس، على الرغم من أن الأمر لن يؤثر على مشاركتيهما في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وسيفقد أتلتيكو مدريد الذي عاد فجر اليوم من مدينة ليون بثالث لقب دوري أوروبي في تاريخه عقب فوزه على مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة، وصافة الليغا حال خسر على ملعبه أمام إيبار وفاز الريال على سيلتا فيجو خارج أرضه، حيث سيتساوى رصيد الفريقين مع فارق الأهداف لصالح الملكي.

وستقام مواجهة الريال أمام سليتا فيجو على ملعب المادريجال بعد غد السبت في آخر مواجهة لفريق الفرنسي زين الدين زيدان قبل أن يبدأ محاولته ليصبح أول فريق يتوج بالتشامبيونز ليج ثلاث مرات على التوالي، والـ13 في تاريخه، أمام ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية من البطولة بكييف.

وفي نفس اليوم والساعة (18:30) ستنطلق المواجهات بين لاس بالماس-جيرونا، ومالاجا-خيتافي، وإشبيلية-ألافيس، التي سيودع خلالها أصحاب مراكز الهبوط دوري الأضواء.

وقبل هؤلاء، ستنطلق مباراتي سيلتا فيجو أمام مضيفه ليفانتي (13:00)، وليجانيس-ريال بيتيس (16:15)، اللتين ستكونان الأخيرتين لمدرب سيلتا، خوان كارلوس أونزوي وآسيير جاريتانو (ليجانيس) على رأس الإدارة الفنية للفريقين.

وسيواجه ريال بيتيس مباراته الأخيرة في هذا الموسم من الليغا ضامنا التأهل للدوري الأوروبي وبفارق خمس نقاط عن إشبيلية الذي حسم تأهله هو الآخر للبطولة بعد أن تعادل مع بيتيس الأسبوع الماضي (2-2).

ولن تخلو المباريات الأربعة المقررة الأحد من اللحظات المؤثرة من أبرزها توديع جماهير الكامب نو للرسام إنييستا.

وعقب التعافي من الهزيمة المريرة أمام ليفانتي (4-5) لتنتهي سلسلة انتصارات قياسية استمرت 43 مباراة دون خسارة في الليغا قبل جولة واحدة من انتهاء البطولة سيحتفل برشلونة عقب مباراة ريال سوسييداد بفوزه بالليغا وبكأس ملك إسبانيا مع تكريم أسطورته وقائده إنيسستا الذي سيرحل عن البلاوجرانا هذا الموسم.

وقبل مواجهة البرسا وريال سوسييداد بقليل، سيحتفل أتلتيكو مدريد هو الآخر ببطولة الدوري الأوروبي، عقب خوض مباراته أمام إيبار التي ستشهد توديع الفريق لمهاجمه فيرناندو توريس.

وتستكمل مباريات الأحد بمباراتي فالنسيا وديبورتيفو لا كورونيا، وأثلتيك بلباو أمام إسبانيول.