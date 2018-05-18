البرازيل وإسبانيا الأوفر حظا للفوز بالمونديال

هسبريس - إفي

أظهرت دراسة برازيلية حول فرص المنتخبات في التتويج بمونديال روسيا إن البرازيل وإسبانيا وألمانيا وفرنسا هي الأوفر حظا "حسابيا" على الترتيب للتتويج بكأس العالم.

وأجرت الدراسة مؤسسة "جيتوليو فارجاس" بناء على الأهداف التي سجلتها وتلقتها خلال آخر اربع سنوات المنتخبات الـ207 المدرجة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، وفقا لما ذكره موقع (Globoesporte) الرياضي.

وحسابيا، تعد فرصة فوز البرازيل بالمونديال السادس لها هي 21% أما فرصة إسبانيا فهي 13.5%.

وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ11.4% ثم فرنسا بـ9.5% تليها الأرجنتين بـ8.5% والبرتغال بـ5.0% فإنجلترا بـ4.8% وبلجيكا بـ4.3% والسويد بـ3.8%.

وأظهرت الدراسة أن فرصة البرازيل في تصدر مجموعتها الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا والتأهل لثمن النهائي هي 76.5% وفرصتها في بلوغ نصف النهائي 49% بينما فرصة إنهاء البطولة بين المنتخبات الثلاثة الأولى فجاءت 50%.