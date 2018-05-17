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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي يحافظ على المركز الـ42 عالميا

المنتخب المغربي يحافظ على المركز الـ42 عالميا

المنتخب المغربي يحافظ على المركز الـ42 عالميا
هسبريس من الرباط
الخميس 17 ماي 2018 - 13:13

حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم على مكانته في المركز ال42 عالميا في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر، اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وعلى الصعيد الافريقي، حافظ المنتخب الوطني الذي تأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، على مركزه الرابع بمجموع 681 نقطة، خلف منتخب تونس الذي حل بالمركز ال 14 (1012 نقطة)، ومنتخب السنغال ال28 (825 نقطة)، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية في المرتبة ال38 (711 نقطة).

وتقدم المنتخب الوطني في التصنيف الشهري الحالي على تقدمه على منتخبات مصر الذي جاء في الرتبة ال46 برصيد 636 نقطة، ونيجيريا ال47 بمجموع 635 نقطة، والكاميرون ال50 بمجموع 603 نقطة، وغانا في الرتبة الخمسين بمجموع 603 نقطة أيضا.

ولا يزال المنتخب الألماني يحتكر صدارة التصنيف العالمي بمجموع 1544 نقطة، أمام منتخبات البرازيل (1384 نقطة) فيما حلت بلجيكا في المرتبة الثالثة (1346 نقطة) أمام البرتغال (1306 نقطة) والأرجنتين (1254 نقطة).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جبلي ابن الجبل الخميس 17 ماي 2018 - 13:23
كأس العالم بقاتليها غي شهر و أملنا كبير فمنتخبنا في تحقيق نتائج إيجابية و الذهاب الى أبعد نقطة لأن الخروج من الدور الاول فحال هذاك لي كيشارك فحفل الافتتاح و يجي فحالو.منتخبنا عندو إمكانيات لهزم إيران و البرتغال لأن رونالدو لاعب عادي مثل سواريز و إيبرا و إيتو و روناليدنيو احسن منه غي رونالدو الصحافة العالمية نفخاتو..
حظ موفق لأسودنا و رمضان كريم
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