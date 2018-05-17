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الرئيسية | رياضة | مشاكل تُلغِي تَجديد عقد بوصوفة مع الجزيرة الإماراتي

مشاكل تُلغِي تَجديد عقد بوصوفة مع الجزيرة الإماراتي

مشاكل تُلغِي تَجديد عقد بوصوفة مع الجزيرة الإماراتي
هسبورت - أمال بلحاج*
الخميس 17 ماي 2018 - 15:20

يبدو أن قصة المحترف المغربي مبارك بوصوفة مع نادي الجزيرة الإماراتي، ستنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، ونهاية عقده الذي امتد لموسمين رياضيين، مما سيفتح المجال أمامه لخوض تجربة جديدة، قد تكون الأخيرة في مشوار لاعب المنتخب المغربي، نظرا لتقدمه في السن وبلوغه سن الاعتزال عن ممارسة كرة القدم.

وأكدت مصادر "هسبورت" من داخل نادي الجزيرة الإماراتي، أن بعض المشاكل المادية أدت إلى تراجع الإدارة عن تجديد عقد مبارك بوصوفة لموسم إضافي، حيث عجز الطرفين عن التوصل إلى اتفاق فيما يخص الشق المادي، بعدما طالب اللاعب بالرفع من قيمة التعاقد، وهو ما سيجعله بعيدا عن الفريق الذي شارك رفقته في كأس العالم للأندية بأبوظبي.

وكانت مجموعة من الأخبار ترددت حول رغبة اللاعب المغربي مبارك بوصوفة في العودة إلى الممارسة في إحدى الدوريات الأوروبية، قبل وضع حد لمشواره الكروي بصفة نهائية، إذ سيكون عليه اختيار العرض الأنسب لتتويج مسيرته، خصوصا بعد الأداء المميز الذي يقدمه رفقة الجزيرة الإماراتي والمنتخب المغربي في مختلف المسابقات على الرغم من اقترابه من سن الـ34.

بوصوفة توصل بالعديد من العروض من مختلف الأندية الكروية، سواء من داخل الدوري الخليجي أو الأوربي، إذ ترغب العديد من الفرق في الاستفادة من خدماته، بالنظر إلى الخبرة التي يتوفر عليها ومردوده الثابت والمستقر رفقة ناديه الحالي الجزيرة، إذ لم يتبقى سوى اختيار العرض الأنسب بالنسبة له، أو اتخاذ قرار الاعتزال بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 رفقة "أسود الأطلس".

وكان مبارك بوصوفة، قد أكد في حوار سابق مع "هسبورت"، أنه لن يحدد مستقبله الكروي إلا بعد انتهاء مشواره رفقة نادي الجزيرة الإماراتي احتراما للعقد الذي يربطه به، وذلك سواء بخوض تجربة جديدة مع أحد الفرق التي ترغب في الاستفادة من خدماته، أو وضع حدٍّ لمسيرته الكروية.

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1 - 3a ana الخميس 17 ماي 2018 - 16:03
اللي عندُ عندُ. من حق بو صوفة ان يشترط ما يشاء. ليس عنده ما يبرهنه بعد، الكل دار باحرافيته قتاليته و وطنيته. سعدات النادي اللي يمشي لعندو و المغاربة به.
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