تداريب فريق سبتة المحتلة تتكيف مع رمضان

هسبورت*

قرر فريق مدينة سبتة المحتلة، الذي تأهل للمشاركة في دورة الترقي إلى دوري الدرجة الثانية، تغيير مواعيد مرانه إلى المساء بدءا من الخميس، نظرا لحلول شهر رمضان.

وأفادت مصادر من فريق سبتة لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، بأن العديد من لاعبي الفريق يعتنقون الدين الإسلامي، لذا قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الأندلسي خوان رامون مارتين قرر إجراء المران من الساعة 19:00 إلى 21:00 بدلا من الموعد الصباحي المعتاد، لملاءمة التداريب مع صيام لاعبي الفريق المسلمين.

وتجدر الإشارة بأن تسعة من لاعبي فرق سبتة، من أصول مغربية، ويدينون بالإسلام.

ويستعد فريق سبتة لخوض أولى مباريات دورة الترقي أمام فريق فيلانيتش، المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل.

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