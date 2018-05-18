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كُتّاب وآراء
مونديال 2026 .. الاتحاد الأوروبي يختار الحياد
خرج ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن صمته، وحدد موقفه من دعم الملفين المرشحين لاحتضان كأس العالم 2026 من خلال توجيه اتحاداته الكروية للتصويت على أحدهما، بعدما كانت مجموعة من المصادر الصحفية قد أكدت أن الأخير يدعم ترشح المملكة المغربية، على حساب الملف الثلاثي المشترك بين كل من الولايات الأمريكية المتحدة، كندا والمكسيك.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، في حوار صحفي مع صحيفة "ilsecoloxix" الإيطالية، إن الـ UEFA لن يتدخل في اختيارات الاتحادات الكروية المنضوية تحت لواءه، ولن يجبر أيا كان على منح صوته لملف معين على حساب الآخر، إلا إذا تواجد ملف دولة أوروبية في سباق الترشح لاحتضان كأس العالم.
وانتقد ألكسندر تشيفرين اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لنظام التصويت المفتوح في المؤتمر المقبل الذي سيجرى بموسكو من أجل اختيار البلد المنظم لنهائيات مونديال 2026، حيث قال في هذا الصدد: "التصويت العلني خطأ كبير، سيكون دائما قابلا للفساد ويخضع للتدخل السياسي".
وكانت "هسبورت" قد حاولت التواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قصد استفساره حول موفقه من النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي "الفيفا"، في تنقيطه للملفات المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026، وما إن كان هذا المعطي سيؤثر على الملف المغربي الذي يلقى دعم الـUEFA، غير أن الأخير فضل التكتم حول موقفه من مساندته المغرب، للضغط على "الفيفا"، قصد إلغاء هذا النظام الذي صودق عليه مؤخرا.
وأكد الـUEFA في مراسلة ردا على استفسارات الجريدة، أن الاتحاد الأوروبي ليست له أي تعليقات ليكشف عنها "علنا" بخصوص هذا الموضوع، وذلك بعدما وجهت "هسبورت" استفسارات لرئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، إن كان سيقوم بأي خطوة اتجاه الاتحاد الدولي للكرة، أو الاحتجاج على نظام التنقيط الجديد الذي من شأنه أن يقصي الملف المغربي قبل بلوغ مرحلة التصويت، في 13 من يونيو المقبل.