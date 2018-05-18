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كُتّاب وآراء
طبيب الأهلي: هذه حقيقة إصابة وغياب أزارو
أثارت وضعية اللاعب المغربي وليد آزارو مع نادي الأهلي المصري ضجة كبيرة بين الجماهير الأهلاوية، حيث اتهمه البعض بالهروب إلى المغرب لدراسة العروض التي توصل بها في الآونة الأخيرة، ومن تم إنهاء عقده رفقة نادي "القرن" وخوض تجربة احترافية أوروبية، هذا في الوقت الذي بررت فيه إدارة الفريق سفره إلى المغرب برغبته في الحصول على إجازة بعد الإصابة التي تعرض لها.
واتصلت جريدة "هسبورت" بطبيب فريق الأهلي المصري خالد محمود، للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها المحترف المغربي وليد آزارو ومدة غيابه عن الملاعب، وإن كان سيتمكن من المشاركة رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، حيث أكد المتحدث ذاته أن اللاعب يعاني من تمزق على مستوى العضلة الخلفية، وطلب إتمام علاجه بالمغرب.
وأضاف الدكتور خالد محمود، أن آزارو أبدى رغبته في العودة إلى بلده بعد الإصابة التي تعرض لها، حيث تم التواصل مع الطاقم التقني تحت إشراف الطبيب عبد الرزاق هيفتي لمتابعة الحالة الصحية للاعب، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على طلبه على أساس إتمام العلاج على يد الطاقم التقني لـ"الأسود"، ليكون جاهزا للمشاركة رفقة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2018.
وأكد طبيب نادي "القرن"، أن مدة غياب اللاعب آزارو حسب تقديره الشخصي، تصل إلى أربع أسابيع لكن من الممكن للمدة أن تتغير حسب العلاج الذي يخضع له، مشيرا إلى أنه تم السماح للاعب بمغادرة مصر، ليظل تحت مراقبة وملاحظة الطاقم التقني للمنتخب المغربي، ليكون جاهزا للمشاركة رفقة "أسود الأطلس" في مونديال روسيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
رونار كيفضل راس حربة صريح بوحدوز بوطيب الكعبي.. الاساسي بوطيب والاحتياطي الاول بوحدوز والثاني الكعبي حسب المباريات.
ازارو مهاجم جيد ولكن مشي ديال المرتدات.
رونار ما استدعاش بوفال ولا اوناجم ولا النهيري ولكن احنا تايقين فيه وفالاختيارات ديالو.