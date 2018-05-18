لقجع يلتقي فيغو ورئيس الاتحاد الأوروبي بفرنسا‎

هسبورت - محمد أمين متبار*

استغل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التئام رؤساء الاتحادات الأوروبية لكرة القدم، أول أمس، بمدينة ليون الفرنسية، لحضور نهائي الدوري الأوروبي، الذي فاز به أتلتيكو مدريد الإسباني على حساب أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة، من أجل الترويج لملف ترشح المغرب وحشد دعم أكبر عدد من دول "القارة العجوز".

وجدد لقجع في لقاءه مع ألكسندر سيفيريل، رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة، تأكيده على استجابة المغرب لكل شروط ومتطلبات دفتر تحملات "فيفا"، مشيرا في الآن ذاته، حسب ما توصلت إليه "هسبورت" من معطيات، إلى كون ترشح المغرب ترشحا يحمل آمال قارة بأكملها.

ورافق لقجع في لقاءاته بمسؤولي كرة القدم بأوروبا أوماري كونستون، النائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث تم التشاور كذلك مع لويس فيغو، نجم كرة القدم البرتغالية السابق وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الأوروبي، في محاولة لاستمالة دعم غالبية الدول الأعضاء بأوروبا، من أجل مقارعة "هجمة" الملف الثلاثي لأمريكا وكندا والمكسيك، الذي يحاول بعثرة أوراق المغرب من خلال جذب أصوات بعض الاتحادات الكروية، التي كان يرتقب أن تمنح صوتها لملف "موروكو 2026".

ويعمل المغرب على تثبيت دعم الاتحادات الكروية، التي سبق وأعلنت وقوفها إلى جانب الملف المغربي، عبر تنظيم لقاءات وتواصل مستمر، إضافة لمحاولة إقناع بعض الدول التي تراجعت عن موقفها، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي قلبت الأوضاع رأسا على عقب.

وينتظر أن تكشف لجنة "تاسك فورس" التابعة للاتحاد الدولي للعبة عن تقييمها الرسمي للملفين المرشحين، ومدى استجابتهما للشروط المطلوبة، في 29 من ماي الجاري، ليتم بذلك تحديد أهلية الملفين للعبور إلى مرحلة التصويت الحاسمة من عدمه، والمرتقبة في 13 من يونيو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

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