الكعبي و"الميركاتو" .. ملفات تؤرق نهضة بركان

هسبورت - أمال لكعيدا*

يبصم نادي نهضة بركان على بداية مثالية في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، بإحرازه العلامة الكاملة إلى حد الآن، بست نقاط من مباراتين، جعلته منفردا بصدارة مجموعته، ما جعل المطامع "البرتقالية" تكبر من أجل تحقيق إنجاز تاريخي ينصف طموح ممثل الجهة الشرقية في إفريقيا.

وفي الوقت الذي بات فيه تجاوز دور المجموعات من منافسة كأس "الكاف" أدنى طموحات مكوّنات النهضة البركانية، بعد مشاركة محتشمة قبل ثلاث سنوات في المسابقة ذاتها والخروج من دورها التمهيدي على يد فريق أونز كرياتورز، بات على المسؤولين عن الـ RSB، تدبير ملفات الفريق في المرحلة ما بعد نهاية الموسم الكروي الجاري، بشكل حكيم، لتفادي الأخطاء التي قد تكلف النادي تأهلا يبدو في المتناول إلى دور الربع من المسابقة القارية.

ويبقى الرحيل المرتقب لأيوب الكعبي عن الكتيبة البركانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واحدا من التحديات التي تواجه الطاقمين التقني والإداري، خاصةً وأن اللاعب يعد من الهدافين الذين يضمنون للفريق نقاطا في المسابقة، وبالتالي وجب إيجاد بديل له لقيادة هجوم الفريق "البرتقالي"، ومواصلة "الحلم" الإفريقي.

ويقيد نهضة بركان، لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 6 مهاجمين، يخوض بهم مباريات كأس الكاف، ويتعلّق الأمر بكل من أيوب الكعبي، حمادة العشير، كودجو فو لابا، معاد الصحفي، سلمان ولد الحاج، ويوسف السعيدي.

للإشارة، فتصدر نهضة بركان لمجموعته جاء بعد فوزين في الجولتين الأوليين من مجموعات كأس الكاف، أمام كل من يونياو دو سونجو الموزمبيقي، أمس الخميس، بثنائية الكعبي، والهلال السوداني، قبل 10 أيام.

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