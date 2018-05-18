24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4005:2112:2916:0919:2820:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. نفقات المغاربة تتزايد في رمضان .. وخبير يحذر من تخمة البطون (5.00)

  2. التاريخ المحاصر -2- .. مغرب البحث عن شخصية "البطل المنقذ" (5.00)

  3. أجواء رمضان في الصين (5.00)

  4. الأسعار تلتهب .. والحكومة تتصدى للخروقات (5.00)

  5. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الكعبي و"الميركاتو" .. ملفات تؤرق نهضة بركان

الكعبي و"الميركاتو" .. ملفات تؤرق نهضة بركان

الكعبي و"الميركاتو" .. ملفات تؤرق نهضة بركان
هسبورت - أمال لكعيدا*
الجمعة 18 ماي 2018 - 15:12

يبصم نادي نهضة بركان على بداية مثالية في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، بإحرازه العلامة الكاملة إلى حد الآن، بست نقاط من مباراتين، جعلته منفردا بصدارة مجموعته، ما جعل المطامع "البرتقالية" تكبر من أجل تحقيق إنجاز تاريخي ينصف طموح ممثل الجهة الشرقية في إفريقيا.

وفي الوقت الذي بات فيه تجاوز دور المجموعات من منافسة كأس "الكاف" أدنى طموحات مكوّنات النهضة البركانية، بعد مشاركة محتشمة قبل ثلاث سنوات في المسابقة ذاتها والخروج من دورها التمهيدي على يد فريق أونز كرياتورز، بات على المسؤولين عن الـ RSB، تدبير ملفات الفريق في المرحلة ما بعد نهاية الموسم الكروي الجاري، بشكل حكيم، لتفادي الأخطاء التي قد تكلف النادي تأهلا يبدو في المتناول إلى دور الربع من المسابقة القارية.

ويبقى الرحيل المرتقب لأيوب الكعبي عن الكتيبة البركانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واحدا من التحديات التي تواجه الطاقمين التقني والإداري، خاصةً وأن اللاعب يعد من الهدافين الذين يضمنون للفريق نقاطا في المسابقة، وبالتالي وجب إيجاد بديل له لقيادة هجوم الفريق "البرتقالي"، ومواصلة "الحلم" الإفريقي.

ويقيد نهضة بركان، لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 6 مهاجمين، يخوض بهم مباريات كأس الكاف، ويتعلّق الأمر بكل من أيوب الكعبي، حمادة العشير، كودجو فو لابا، معاد الصحفي، سلمان ولد الحاج، ويوسف السعيدي.

للإشارة، فتصدر نهضة بركان لمجموعته جاء بعد فوزين في الجولتين الأوليين من مجموعات كأس الكاف، أمام كل من يونياو دو سونجو الموزمبيقي، أمس الخميس، بثنائية الكعبي، والهلال السوداني، قبل 10 أيام.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.