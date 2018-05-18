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كُتّاب وآراء
ماثيوس ينضم إلى سفراء ملف "موروكو 2026"
أعلنت لجنة ترشح المغرب 2026، انضمام لوتار ماثوس، العميد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم والفائز بكأس العالم سنة 1990 إلى اللجنة كسفير لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 2026.
وذكر بلاغ للجنة أنه يسر "المغرب 2026" " أن يرحب بسفيره الجديد الأيقونة لوتار ماثوس، العميد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم والفائز بكأس العالم سنة "1990، مضيفا أن "نجم كرة القدم العالمية مسرور كثيرا بالالتزام مع المغرب 2026 لدعم ومساندة هذا الترشيح الذي يعتبر ترشيحا إنسانيا شاملا ومسؤولا".
وأضاف المصدر ذاته أن لوتار ماثيوس قال "أساند ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا سنة 2026 لأنني مقتنع بأن المغرب، بتصوره الذي يتميز بالابتكار والاندماج، سيوفر ظروفا مثالية وعالية للاعبين والمشجعين وجميع عشاق كرة القدم . المغرب حقا أرض كرة القدم".
وكان عميد منتخب ألمانيا الغربية في كأس العالم سنة 1990 قد اختير أيضا أفضل لاعب كرة قدم من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1991. كما حاز جائزة أفضل لاعب في أوروبا سنة 1990 وأفضل لاعب ألماني لسنوات 1990 إلى 1999.
كما شارك النجم الشهير في منافسات كأس العالم خمس مرات وخاض أربع نسخ من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.
ويذكر أن لوتار ماثيوس انضم إلى القائمة الطويلة لسفراء المغرب 2026، التي تضم نجوما كبارا، أمثال روبرتو كارلوس، مصطفى حجي، مهدي بنعطية، حاجي ضيوف، ودانييل أموكاتشي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
هؤلاء النجوم فرصه لهم لربح المزيد من المال. اما في الحقيقه لن يقدموا ولن يوخروا شئ في البلد المنظم للمونديال