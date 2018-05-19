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كُتّاب وآراء
التعادل ينهي مباراة الفتح الرباطي والاتحاد الإسكندري
تعادل فريق اتحاد الفتح الرياضي مع الاتحاد الاسكندري المصري، بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، في مدينة جدة السعودية، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للدورة المؤهلة لنهائيات البطولة العربية للأندية لكرة القدم.
وكان الفتح الرباطي سباقا للتسجيل بواسطة مروان الوداني في الدقيقة 11، قبل أن يعدل النتيجة للفريق المصري اللاعب رزاق سيسي في الدقيقة 28 من عمر المباراة.
ويخوض الفتح الرياضي 3 مباريات بالدوري التمهيدي، قبل حسم مشاركته للمرة الثانية بالبطولة العربية، رفقة ممثلي كرة القدم الوطنية الثنائي، الوداد والرجاء الرياضيين.
وسيواجه الفريق في مباراته الثانية بعد غد الإثنين، نادي تيليكوم الجيبوتي.
وأقيمت أول أمس مباراتان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، حيث تعادل النادي الإفريقي التونسي مع الفيصلي السعودي (2 - 2) فيما تفوق النجمة اللبناني على الوئام الموريتاني، برباعية نظيفة جعلته يتصدر ترتيب المجموعة.