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كُتّاب وآراء
بودراري يقود الجيش للفوز على أولمبيك خربيكة
تفوق فريق الجيش الملكي على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم منافسات الدورة ال30 الأخيرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدف فريق الجيش الملكي اللاعب سعيد بودراري في الدقيقة 12 .
وارتقى فريق الجيش الملكي عقب هذا الفوز، وهو الحادي عشر له مقابل عشرة تعادلات وتسع هزائم ، إلى المركز السابع بمجموع 43 نقطة إلى جانب أولمبيك آسفي، الذي سيحل يوم الأحد ضيفا على الدفاع الحسني الجديدي .
أما فريق أولمبيك خريبكة، الذي مني بالهزيمة الـ13 في الموسم مقابل تسعة انتصارات وثمانية تعادلات، فظل في المركز الثاني عشر بعد أن تجمد رصيده عند 35 نقطة . وستقام يوم الأحد باقي لقاءات الدورة الأخيرة ابتداء من الساعة العاشرة مساء.