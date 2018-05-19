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الرئيسية | رياضة | إيران تستعد للمونديال بانتصار على أوزبكستان

إيران تستعد للمونديال بانتصار على أوزبكستان

إيران تستعد للمونديال بانتصار على أوزبكستان
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 19 ماي 2018 - 20:35

فاز المنتخب الإيراني على نظيره الأوزبكي بهدف نظيف، اليوم السبت، في مباراة ودية ضمن استعدادات إيران لمونديال روسيا.

وحمل الهدف توقيع اللاعب روزبيه تشيشمي في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب "أزادي" بالعاصمة الإيرانية طهران.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة الفرصة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض مونديال 2018.

وقبل مباراة اليوم، لعب المنتخب الإيراني 3 لقاءات ودية أمام سيراليون (فاز فيها برباعية نظيفة) وأمام تونس (خسر فيها بهدف نظيف) وأمام الجزائر (فاز فيها بهدفين مقابل هدف).

وستخوض إيران نهائيات كأس العالم، الخامسة في تاريخها، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا والبرتغال والمنتخب الوطني المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Mohamed السبت 19 ماي 2018 - 20:45
يقول المثل المغربي: العود اللي تحكر هو اللي يعميك. الفرس ضد العرب واﻷمازيغ يوم 15 يونيو
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2 - خالد السبت 19 ماي 2018 - 20:58
رأيت اللقاء مباشرة صراحة إيران ليس بالفريق الصعب يجب على المنتخب أن يدخل للقاء بجدية والفوز بفارق كبير للاهداف قد نحتاج لفارق الأهداف خصوصا لو إنهزمت اسبانيا ضد البرتغال وهو احتمال ممكن وقوعه وقد نجد أنفسنا نبحث على التاهل ضد اسبانيا لا قدر الله أنذاك يكفينا التعادل اذا فزنا بفارق كبير من الأهداف على إيران هذا مجرد احتمال ما نتمناه الفوز على ايران والبرتغال
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