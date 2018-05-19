إيران تستعد للمونديال بانتصار على أوزبكستان

هسبريس ـ مُتابعة

فاز المنتخب الإيراني على نظيره الأوزبكي بهدف نظيف، اليوم السبت، في مباراة ودية ضمن استعدادات إيران لمونديال روسيا.

وحمل الهدف توقيع اللاعب روزبيه تشيشمي في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب "أزادي" بالعاصمة الإيرانية طهران.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة الفرصة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض مونديال 2018.

وقبل مباراة اليوم، لعب المنتخب الإيراني 3 لقاءات ودية أمام سيراليون (فاز فيها برباعية نظيفة) وأمام تونس (خسر فيها بهدف نظيف) وأمام الجزائر (فاز فيها بهدفين مقابل هدف).

وستخوض إيران نهائيات كأس العالم، الخامسة في تاريخها، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا والبرتغال والمنتخب الوطني المغربي.