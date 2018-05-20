لعروبي يدنو من الاحتراف في دوري السعودية

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

بَاتت جزئيات بسيطة تفصل إدارة نادي أحد السعودي لكرة القدم عن إعلان التعاقد مع زهير لعروبي، حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي، بعد أن توصّل الطرفان إلى اتّفاق مبدئي يقضي بانتقال اللاعب المغربي صوب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مدّة العقد الذي يربطه بناديه الحالي متم يونيو المقبل.

وعلمت "هسبورت"، من مصادر مقرّبة من حارس مرمى الوداد، أن طلاق الأخير مع "النادي الأحمر" بات وشيكا، رغم رغبة المدرب التونسي فوزي البنزرتي في الحفاظ على زهير لعروبي ضمن التركيبة البشرية للفريق لخوض منافسات عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة العربية للأندية صيف السنة الجارية، إذ يضغط على إدارة النادي من أجل تجديد عقده لفترة إضافية.

في سياق مرتبط، يدخل لعروبي ضمن اهتمامات عدة أندية داخل البطولة الاحترافية المغربية، من أجل الاستفادة من خدماته خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل، على غرار فريق الجيش الملكي بقيادة المدرب امحمد فاخر، والدفاع الحسني الجديدي، الذي ارتبط معه الحارس لثلاثة مواسم، قبل أن يراكم خبرة كبيرة في الميادين، توّجها بثلاثية تاريخية مع الوداد في الموسم المنصرم.

تبقى الإشارة إلى أن علاقة لعروبي مع الوداد بلغت مرحلة القطيعة بعد أن حمّلته جماهير "الحمراء" مسؤولية تفويت الانتصار خلال مباراة "الديربي" أمام الرجاء، بعد أن ارتكب هفوة تقديرية في الدقيقة 88 من زمن تلك المباراة، جاء إثرها هدف التعادل لـ"الفريق الأخضر" عن طريق المدافع بدر بانون، وتسبّبت بطريقة غير مباشرة في عدم الاعتماد عليه في المباريات التي تلتها، تاركا الرسمية للحارس ياسين الخروبي الذي عوّضه في المباريات الأخيرة من بطولة هذا الموسم.

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