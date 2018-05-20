المولودية الوجدية تجدد عقدها مع المدرب كركاش

هسبورت - أمال بلحاج*

قرر فريق مولودية وجدة رسميا تجديد عقد المدرب عزيز كركاش لموسم رياضي واحد، بعد انتهاء عقده مع نهاية البطولة الوطنية في قسمها الثاني، إثر تحقيقه الصعود إلى القسم الوطني الأول.

تم ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المسير بحضور المدرب، وتمت خلاله مناقشة شروط تجديد العقد، وأهداف الفريق خلال السنة المقبلة. وأكد مصدر "هسبورت" أن تجديد عقد المدرب عزيز كركاش رفقة النادي لموسم إضافي جاء تتويجا لتحقيقه الصعود رفقة المجموعة إلى القسم الأول، مشيرا إلى أنه لا يُمكن التخلي عنه في هذه الحالة.

وأضاف المصدر ذاته أن استمرار كركاش في الموسم المقبل سيكون مرتبطا بالنتائج المحققة، موضحا أن أي إخفاق أو تحقيق نتائج سلبية قد يؤدي إلى تغييره والتعاقد مع مدرب جديد، قادر على قيادة سفينة "سندباد الشرق" في قسم الأضواء.

وأضاف المصدر ذاته أن المكتب المسير قادم بمشروع مدينة وجهة، وأنه يبحث في موسمه الأول بالدوري الاحترافي عن ضمان البقاء، قبل اللعب على الأدوار الطلائعية باعتبار المولودية فريقا عريقا وله تاريخ كبير، إضافة إلى سعيه إلى المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، قرر المكتب المسير تجديد ترسانته البشرية، وتعزيزها بمجموعة من الأسماء المهمة، حيث أوضح المصدر نفسه أنه سيتم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بأربعة أو خمسة لاعبين فقط، بل سيكون العدد أكبر بكثير. وأضاف "علينا تجديد التركيبة البشرية للتمكن من مقارعة الكبار، وسنقوم بعدد كبير من التعاقدات، على اعتبار أن العناصر التي نتوفر عليها ليست بالمستوى الكبير الذي يمكنها من المنافسة في القسم الأول".

وكانت مجموعة من الأخبار ترددت حول رغبة المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة في العودة إلى التدريب بالمغرب من بوابة المولودية، إلا أن الفريق الوجدي فضل الاحتفاظ بمدربه الذي أعاده إلى قسم الكبار.

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