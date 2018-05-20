زيدان: ريال مدريد جاهز لنهائي دوري الأبطال

هسبريس - إفي

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عقب التعادل أمام فياريال (2-2)، مساء السبت، في الجولة الـ38 والأخيرة لليغا، بأن فريقه "جاهز ومستعد" لنهائي دوري الأبطال، يوم السبت المقبل، أمام ليفربول الإنجليزي.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد بعد اللقاء، إن "الجميع جاهز ومستعد لخوض مباراتنا النهائية والأخيرة في الموسم. إنها المباراة الأجمل، والفريق في كامل استعداداه دون إصابات. لقد انتهت بطولة الليغا، ويتبقى أمامنا النهائي، ونحن سعداء بالتواجد فيه من جديد. نريد الفوز بكل الألقاب، ولكن هذا لم يحدث هذا الموسم".

وأضاف في إطار تحليله لموسم الفريق الملكي "لسنا سعداء بما حققناه في الليغا. لقد كانت الأمور صعبة منذ البداية، وكنا نريد تحسين الوضع، لكننا لم نتمكن من ذلك. الأمور كانت أفضل في مونديال الأندية، وفي المراحل الأولى من الكأس، ولكننا نفكر الآن في مباراتنا النهائية".

وحول مباراة السبت أمام فياريال وهبوط الأداء في الشوط الثاني، مما سمح لأصحاب الأرض بتسجيل هدفين والعودة في النتيجة، أوضح زيدان أنه "عندما تبدأ في تهدئة النسق وتدير اللقاء وأنت تفكر في نهائي التشامبيونز، فمن الوارد حدوث هذا، ولكنه أمر طبيعي. بدأنا الليغا بشكل سيء وحاولنا تحسين الأمور".

وبخصوص الويلزي غاريث بيل، الذي واصل تألقه في الفترة الأخيرة وسجل هدفا، قال زيزو إنه "لم يستسلم أبدا والأهداف جاءت في الوقت الحالي، لقد سجل في المباريات الثلاث الأخيرة".

وحول خوض نجله لوكا المباراة الأولى له بقميص الفريق الأول في حراسة المرمى، قال المدير الفني للريال: "كان اللاعب الوحيد المتبقي من القائمة، وقدم مباراة جيدة. أنا سعيد بخوضه أولى مباراة مع الفريق، لكني حزين لاستقباله هدفين".