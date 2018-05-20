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الرئيسية | رياضة | "حمان" اللاعب الدولي السابق للمنتخب في ذمة الله

"حمان" اللاعب الدولي السابق للمنتخب في ذمة الله

"حمان" اللاعب الدولي السابق للمنتخب في ذمة الله
هسبريس - و.م.ع
الأحد 20 ماي 2018 - 11:45

توفي أمس السبت، بالولايات المتحدة الأمريكية، اللاعب السابق للمنتخب المغربي والرجاء البيضاوي في ستينيات القرن الماضي، محمد جرير الملقب بـ"حمان" عن سن يناهز 74.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن كرة القدم الوطنية فقدت أحد رجالاتها الذي أعطى الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية، حيث لعب لفريق الرجاء البيضاوي، وحمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة أبرزها نهائيات كأس العالم لسنة 1970 بالمكسيك، حيث كان أول لاعب مغربي يسجل هدفا في المونديال وكان ضد منتخب ألمانيا.

ويذكر أن الراحل محمد جرير من مواليد 1944 بحي درب السلطان بمدينة الدارالبيضاء، وبدأ ممارسة كرة القدم في سن الثامنة، والتحق بفريق الرجاء الرياضي في سن مبكرة، حيث أبان عن مستوى كبير جعله ينضم إلى المنتخب الوطني المغربي، الذي بصم معه على إنجازات كروية يتذكرها التاريخ، من أبرزها التأهل لنهائيات مكسيكو 70، كما كان وراء توقيع الهدف الأول أمام منتخب ألمانيا بكبار نجومه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عمر الأحد 20 ماي 2018 - 11:33
إنا لله و إنا إليه راجعون.
نرجو له الرحمة و المغفرة و لذويه الصبر و السلوان.
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27
2 - حارس خاص الأحد 20 ماي 2018 - 11:34
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته،للاسف لم ينل حقه كلاعب أعطى الشيئ الكثير للرجاء وكذلك للمنتخب وسجل اول هدف للنخبة الوطنية في تاريخ المونديال.
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3 - أبو زياد الأحد 20 ماي 2018 - 11:34
رحم الله الفقيد و إنا لله وإنا إليه راجعون.
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19
4 - jarbob الأحد 20 ماي 2018 - 11:35
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وتقبل منه صالح الاعمال و تجاوز عنه يا رب
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19
5 - chouaib mouhaabat الأحد 20 ماي 2018 - 11:38
....لله ما أعطى ولله ما أخذ.. إنا لله وإنا إليه راجعون... اللهم أجعله من أهل جنة الفردوس وأغفر لنا وله ولجميع المسلمين في أنحاء العالم....رمضان كريم
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6 - ocs الأحد 20 ماي 2018 - 11:39
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحمه وارزق ذويه الصبر و السلوان هذا حال الدنيا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام .
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7 - إلياس الأحد 20 ماي 2018 - 11:41
الله يرحمو ويصبر اهله.ان لله وان اليه راجعون.
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8 - الصامبا الأحد 20 ماي 2018 - 11:44
رحم الله الفقيد وجعله من أهل الجنة...بعد رحيل اللاعب بابا منذ أيام قليلة يودعنا أحد كبار اللاعبين المغاربة حمان....اللهم اغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم
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9 - مغربي من فلادلفيا الأحد 20 ماي 2018 - 11:55
الله يرحم الفقيد في هذا الشهر الفضيل
من ودادي الى اخواني الرجاويين
عزاؤنا و عزاؤكم واحد و السلام عليكم
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10 - saccco الأحد 20 ماي 2018 - 11:56
أتذكر كنا صغار الرجاء وكنا نحضر تداريب الكبار في ملعب بيرجيكو وكنا لا نخالف الميعاد بعد ان يستحم اللاعبون ويحصلون على سندويتش الذي كان اغلبهم يوزعونه على صغار الرجاء فكنا نتسابق لنيل سندويتش حمان او سعيد غاندي ليس بدافع الجوع لكن بشرف نيله من يد هؤلاء اللاعبين الكبار
كما كان حمان لاعبا انيقا في الملعب كان رجلا انيقا ايضا في لباسه وتعامله
لن ننساك يا رجل
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11 - Qarfaoui Genova الأحد 20 ماي 2018 - 11:57
الكرة المغربية تفقد أحد رموزها الكبار ، رحمه الله ، تعازينا للأسرة و انا لله و انا اليه راجعون
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12 - بلقاسم الأحد 20 ماي 2018 - 12:06
ان لله وان اليه راجعون انتم السابقون ونحن اللاحقون اللهم ارزق أهله وذويه الصبر والسلوان
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13 - Detective in London الأحد 20 ماي 2018 - 12:10
إن لله وإن إليه راجعون. رحمه الله الفقيد بواسع رحمته و صبر اهله. للأسف الشديد نتذكر الابطال الا بعد الموت.
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