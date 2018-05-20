"حمان" اللاعب الدولي السابق للمنتخب في ذمة الله

هسبريس - و.م.ع

توفي أمس السبت، بالولايات المتحدة الأمريكية، اللاعب السابق للمنتخب المغربي والرجاء البيضاوي في ستينيات القرن الماضي، محمد جرير الملقب بـ"حمان" عن سن يناهز 74.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن كرة القدم الوطنية فقدت أحد رجالاتها الذي أعطى الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية، حيث لعب لفريق الرجاء البيضاوي، وحمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة أبرزها نهائيات كأس العالم لسنة 1970 بالمكسيك، حيث كان أول لاعب مغربي يسجل هدفا في المونديال وكان ضد منتخب ألمانيا.

ويذكر أن الراحل محمد جرير من مواليد 1944 بحي درب السلطان بمدينة الدارالبيضاء، وبدأ ممارسة كرة القدم في سن الثامنة، والتحق بفريق الرجاء الرياضي في سن مبكرة، حيث أبان عن مستوى كبير جعله ينضم إلى المنتخب الوطني المغربي، الذي بصم معه على إنجازات كروية يتذكرها التاريخ، من أبرزها التأهل لنهائيات مكسيكو 70، كما كان وراء توقيع الهدف الأول أمام منتخب ألمانيا بكبار نجومه.