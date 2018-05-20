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الرئيسية | رياضة | ميسي يتدخل لإقناع غريزمان بالانتقال إلى برشلونة

ميسي يتدخل لإقناع غريزمان بالانتقال إلى برشلونة

ميسي يتدخل لإقناع غريزمان بالانتقال إلى برشلونة
هسبريس - متابعة
الأحد 20 ماي 2018 - 13:50

أشارت مصادر مقربة من مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي اتصل به لإقناعه بالانضمام للنادي الكتالوني الموسم القادم، في الوقت الذي يحاول فيه الأتلتي إغراء المهاجم بالعروض السخية للبقاء بين صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية نقلا عن مصادر مقربة من اللاعب أن جريزمان ما زال مترددا بشأن مستقبله، مشيرة إلى أن قرار رحيله عن الأتلتي كان شبه محسوما لكن تمسك الروخيبلانكوس ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني ببقائه، بالإضافة إلى العروض الجديدة التي قدمها له النادي، جعلته يتوقف للتفكير مليا.

لكن مكالمة ميسي بالإضافة إلى رسالة الأوروجوائي لويس سواريز له، علما بأن نفس المصادر أشارت إلى أنه اتصل هو الآخر بجريزمان، تجعله أقرب للانتقال لقلعة كامب نو الموسم المقبل.

ويتطلع البرسا لحسم صفقة جريزمان قبل المونديال الذي سينطلق في 14 يونيو القادم، وللقيام بذلك سيتعين على برشلونة الشروع في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد لخفض قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، نظرا لأنها تبلغ 200 مليون يورو حتى الأول من يوليوز القادم ثم ستتراجع للنصف بعد هذا التاريخ.

يشار إلى أن صحيفة (سبورت) الإسبانية ذكرت اليوم أن برشلونة توصل لاتفاق شامل مع شقيقة جريزمان ووكيلة أعماله، والذي سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق الكتالوني بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأفادت (سبورت) بأن جريزمان سيوقع على عقد مدته خمسة مواسم براتب 15 مليون يورو صافية في الموسم الواحد، تضاف إليه مكافآت مرتبطة بتحقيق بعض الأهداف.

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