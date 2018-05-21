24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3705:1912:2916:0919:3020:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. عليوي والغياب عن المونديال: مشيئة الله أقوى (5.00)

  2. العزلة وقلة اليد يهددان حياة أطفال بقرى في قلب جبال الريف (5.00)

  3. معاناة في قلب جبال الريف (5.00)

  4. رمضان معتقلين (5.00)

  5. الجزائر تسعر النار في رمال الصحراء .. والبوليساريو تحصد الإدانات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الإمارات تقر سقف رواتب اللاعب المحلي والمحترف

الإمارات تقر سقف رواتب اللاعب المحلي والمحترف

الإمارات تقر سقف رواتب اللاعب المحلي والمحترف
هسبريس - متابعة
الاثنين 21 ماي 2018 - 02:20

قرر مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اعتماد إجراءات تطبيق سقف رواتب اللاعبين المواطنين والمحترفين وانتقالاتهم، إضافة إلى اعتماد التعديلات المقترحة على اللوائح الخاصة بالاتحاد ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

كما تقرر خلال الاجتماع اعتماد لائحة توثيق البطولات للأندية وتعميمها على الجهات المعنية، وقرر المجلس التعميم على الأندية بإرسال ترشيحاتها للجان القضائية (الانضباط، غرفة فض المنازعات، الاستئناف، هيئة التحكيم، ميثاق الشرف) للموسم الرياضي الجديد تمهيداً لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية والمقرر عقده في 25 يونيو القادم للاعتماد.

وأطلع المجلس على اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة بشأن مشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة بتوجيه رئيس الدولة في المسابقات الرياضية والآلية المقترحة من لجنة المسابقات ولجنة دوري المحترفين – وتقرر اعتمادها وإرسالها إلى الهيئة العامة للرياضة لإجازتها على أن يتم عقد ورشة عمل يوم الأربعاء القادم 23 ماي بحضور ممثلين عن لجنة المسابقات ولجنة دوري المحترفين والأندية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.