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كُتّاب وآراء
الإمارات تقر سقف رواتب اللاعب المحلي والمحترف
قرر مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اعتماد إجراءات تطبيق سقف رواتب اللاعبين المواطنين والمحترفين وانتقالاتهم، إضافة إلى اعتماد التعديلات المقترحة على اللوائح الخاصة بالاتحاد ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.
كما تقرر خلال الاجتماع اعتماد لائحة توثيق البطولات للأندية وتعميمها على الجهات المعنية، وقرر المجلس التعميم على الأندية بإرسال ترشيحاتها للجان القضائية (الانضباط، غرفة فض المنازعات، الاستئناف، هيئة التحكيم، ميثاق الشرف) للموسم الرياضي الجديد تمهيداً لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية والمقرر عقده في 25 يونيو القادم للاعتماد.
وأطلع المجلس على اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة بشأن مشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة بتوجيه رئيس الدولة في المسابقات الرياضية والآلية المقترحة من لجنة المسابقات ولجنة دوري المحترفين – وتقرر اعتمادها وإرسالها إلى الهيئة العامة للرياضة لإجازتها على أن يتم عقد ورشة عمل يوم الأربعاء القادم 23 ماي بحضور ممثلين عن لجنة المسابقات ولجنة دوري المحترفين والأندية.