الأحمدي يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي

هسبورت*

أكدت تقارير إعلامية إماراتية دخول المغربي كريم الأحمدي، لاعب فينورد روتردام، في مفاوضات للانتقال إلى الدوري الإماراتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب صحيفة "البيان"، فإن سقاء المنتخب المغربي يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي، دون الكشف عن الفريق الذي سيوقع له، علما أن صاحب 31 عاما، سبق له اللعب في صفوف الأهلي سنة 2011.

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