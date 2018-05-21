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كُتّاب وآراء
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الأحمدي يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي
الاثنين 21 ماي 2018 - 05:58
أكدت تقارير إعلامية إماراتية دخول المغربي كريم الأحمدي، لاعب فينورد روتردام، في مفاوضات للانتقال إلى الدوري الإماراتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وحسب صحيفة "البيان"، فإن سقاء المنتخب المغربي يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي، دون الكشف عن الفريق الذي سيوقع له، علما أن صاحب 31 عاما، سبق له اللعب في صفوف الأهلي سنة 2011.