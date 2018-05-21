24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3705:1912:2916:0919:3020:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  2. العزلة وقلة اليد يهددان حياة أطفال بقرى في قلب جبال الريف (5.00)

  3. معاناة في قلب جبال الريف (5.00)

  4. رمضان معتقلين (5.00)

  5. الجزائر تسعر النار في رمال الصحراء .. والبوليساريو تحصد الإدانات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الأحمدي يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي

الأحمدي يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي

الأحمدي يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي
هسبورت*
الاثنين 21 ماي 2018 - 05:58

أكدت تقارير إعلامية إماراتية دخول المغربي كريم الأحمدي، لاعب فينورد روتردام، في مفاوضات للانتقال إلى الدوري الإماراتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب صحيفة "البيان"، فإن سقاء المنتخب المغربي يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي، دون الكشف عن الفريق الذي سيوقع له، علما أن صاحب 31 عاما، سبق له اللعب في صفوف الأهلي سنة 2011.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.