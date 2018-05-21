فاخر يستعين بطاقم الرجاء في الجيش الملكي

هسبورت - محمد فنكار*

استعان الإطار الوطني، امحمد فاخر، المدرب الجديد لفريق الجيش الملكي، بطاقمه السابق بفريق الرجاء البيضاوي، والذي سيعلن عنه في ندوة صحفية ستعقد يوم الثلاثاء القادم بمدينة الرباط، سيقدم فيها فريق عمله وطموحات ناديه للموسم القادم.

وعلمت "هسبورت" من مصدر مطلع أن إدارة الجيش الملكي ستعقد ندوة صحفية للكشف عن هيكلة النادي الجديدة على المستوى التقني، والتي ستعرف تغييرات جذرية من شأنها أن تساهم في ظهور الفريق العسكري بوجه جديد، بحكم رغبته في المنافسة على لقب الدوري الاحترافي بعد غياب دام عشر سنوات عن التتويج، بعد أن كان آخر تتويج له سنة 2008.

وسيعلن فاخر عن طاقمه الجديد، والمتكون من مجموعة سبق وأن ساعدته عندما كان يشرف على فريق الرجاء، إذ يشاركه في دكة الاحتياط كل من حفيظ عبد الصادق والحارس السابق مصطفى الشاذلي، إلى جانب المعد البدني الجديد عبد العالي العلوي.

وسيتم الكشف أيضا عن مشروع الفريق للسنة القادمة، وكذا عن برنامج استعداداته للموسم الرياضي القادم، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن المعسكرات التي سيجريها الفريق بمدينة الرباط، والمجر التي اختارها فاخر لخوض معسكر مغلق قبل العودة لاستئناف التداريب بالمغرب.

وتعاقد الجيش الملكي مع فاخر لموسمين رياضيين أملا منه لإعادة الفريق إلى سكة الألقاب، إذ يعد "الجنرال" أكثر المدربين تتويجا بالبطولة الاحترافية، كما توج مع العساكر بثلاثة ألقاب وهي كأس العرش ولقب البطولة الوطنية و كأس الكاف.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com