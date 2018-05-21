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الرئيسية | رياضة | طلبات حماية تختم "ألعاب كومنولوث" في أستراليا

طلبات حماية تختم "ألعاب كومنولوث" في أستراليا

طلبات حماية تختم "ألعاب كومنولوث" في أستراليا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 21 ماي 2018 - 11:05

طالب 200 رياضي ومسؤول الحماية في استراليا، حيث شاركوا الشهر الماضي بدورة ألعاب كومنولوث.

ووصل ثمانية آلاف و103 رياضيين الى استراليا للمشاركة في المسابقة التي أقيمت في غولد كوست، شمال شرق البلاد، ورحل بعدها منذ ذلك الحين سبعة آلاف و848 منهم.

وحصل 205 من هؤلاء على تأشيرات تسمح لهم بالإقامة بشكل مؤقت في استراليا لحين تقييم طلباتهم للهجرة.

وقالت مساعدة نائب وزير الداخلية، ماليزا جوليجلي، أمام مجلس الشيوخ إن "معظمهم طلبوا تأشيرات للحماية".

وأشارت المتحدثة إلى أن 190 شخصا طلبوا تأشيرات حماية، وأن 10 أو 15 آخرين طلبوا تأشيرات أخرى، بينها تأشيرات عمل.

وذكرت جوليجلي لوكالة "ايه ايه بي" أن 50 شخصا آخر في استراليا بشكل غير قانوني وليس للسلطات اتصال معهم.

وخلال دورة العاب كومنولوث التي أقيمت في ملبورن في 2005 طلب 26 مشاركا فيها، بمن فيهم 14 من سيراليون، اللجوء السياسي في استراليا.

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