24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3705:1912:2916:0919:3020:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  2. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (5) .. تخريب الهوية المغربية (5.00)

  3. إنتاج أول حليب إبل لفائدة الأطفال في الإمارات (5.00)

  4. أستاذ يستحضر أجواء مقتل طالب بجامعة أكادير (5.00)

  5. أمريكا تعلق الرسوم الجمركية على الصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الإصابة تحرم الكوري تشانغ من اللعب في المونديال

الإصابة تحرم الكوري تشانغ من اللعب في المونديال

الإصابة تحرم الكوري تشانغ من اللعب في المونديال
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 21 ماي 2018 - 11:10

تأكد غياب لاعب خط الوسط كون تشانغ هون عن صفوف المنتخب الكوري الجنوبي في كأس العالم 2018 لكرة القدم، المرتقبة في روسيا ، بعد أن تعرض لتمزق في وتر أخيل.

وتعرض تشانغ، البالغ 23 عاما، للإصابة خلال المشاركة ضمن صفوف فريقه ديجون الفرنسي في آخر مبارياته بالموسم.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أن تشانغ انسحب من القائمة الأولية للمنتخب، قبل نهائيات المونديال المقررة بين 14 يونيو و15 يوليوز القادمين.

ويتنافس المنتخب الكوري الجنوبي ضمن المجموعة السادسة في المونديال، وهي التي تضم منتخبات ألمانيا والسويد والمكسيك.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة نهائية من 23 لاعبا في الفريق المشارك ضمن نهائيات المونديال في موعد أقصاه الرابع من يونيو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.