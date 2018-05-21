24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إرهاب الدولة أم دولة الإرهاب؟
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
- الملك يطلق مشاريع بالقنيطرة ويؤجل الدرس الحسني
- نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"
- مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر
التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (5) .. تخريب الهوية المغربية (5.00)
- الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة - (257)
- هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ - (153)
- تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان - (153)
- رئيس الحكومة يحل بمطار سيول في غياب مسؤولي كوريا الجنوبية - (148)
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية - (126)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإصابة تحرم الكوري تشانغ من اللعب في المونديال
تأكد غياب لاعب خط الوسط كون تشانغ هون عن صفوف المنتخب الكوري الجنوبي في كأس العالم 2018 لكرة القدم، المرتقبة في روسيا ، بعد أن تعرض لتمزق في وتر أخيل.
وتعرض تشانغ، البالغ 23 عاما، للإصابة خلال المشاركة ضمن صفوف فريقه ديجون الفرنسي في آخر مبارياته بالموسم.
وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أن تشانغ انسحب من القائمة الأولية للمنتخب، قبل نهائيات المونديال المقررة بين 14 يونيو و15 يوليوز القادمين.
ويتنافس المنتخب الكوري الجنوبي ضمن المجموعة السادسة في المونديال، وهي التي تضم منتخبات ألمانيا والسويد والمكسيك.
ومن المقرر الإعلان عن قائمة نهائية من 23 لاعبا في الفريق المشارك ضمن نهائيات المونديال في موعد أقصاه الرابع من يونيو.