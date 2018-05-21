الإصابة تحرم الكوري تشانغ من اللعب في المونديال

هسبريس ـ مُتابعة

تأكد غياب لاعب خط الوسط كون تشانغ هون عن صفوف المنتخب الكوري الجنوبي في كأس العالم 2018 لكرة القدم، المرتقبة في روسيا ، بعد أن تعرض لتمزق في وتر أخيل.

وتعرض تشانغ، البالغ 23 عاما، للإصابة خلال المشاركة ضمن صفوف فريقه ديجون الفرنسي في آخر مبارياته بالموسم.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أن تشانغ انسحب من القائمة الأولية للمنتخب، قبل نهائيات المونديال المقررة بين 14 يونيو و15 يوليوز القادمين.

ويتنافس المنتخب الكوري الجنوبي ضمن المجموعة السادسة في المونديال، وهي التي تضم منتخبات ألمانيا والسويد والمكسيك.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة نهائية من 23 لاعبا في الفريق المشارك ضمن نهائيات المونديال في موعد أقصاه الرابع من يونيو.