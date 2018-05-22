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كُتّاب وآراء
كلوب سعيد بملاقاة زيدان في نهائي دوري الأبطال
يتطلع ليفربول بشدة إلى مواجهة ريال مدريد حامل اللقب في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم السبت المقبل، لكن مدربه يورجن كلوب يشعر بسعادة كبيرة لأن المنافسة مع نظيره زين الدين زيدان لن تمتد إلى داخل الملعب.
ويستهدف الريال إحراز لقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي تحت قيادة زيدان، لاعب منتخب فرنسا السابق، بينما سيحاول كلوب أن يقود ليفربول للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ 2005، عندما يلتقي العملاقان في كييف.
وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد لأننا لن نلعب ضد بعضنا البعض، أنا وهو، ولن أحتاج إلى مراقبته أو شيء من هذا القبيل. أنا سعيد جدا أنه بوسعي إدخال لاعبي فريقي إلى الملعب".
وأضاف المسؤول الفني نفسه: "زيدان من أفضل عشرة لاعبين.. من أفضل خمسة لاعبين على مدار التاريخ. والآن هو يتولى تدريب ريال مدريد؛ الفريق الذي يملك خبرة كبيرة في الملعب، لذلك سيكون التحدي كبيرا".
وتوج ريال باللقب الأوروبي للمرة 12، وهو رقم قياسي، وسيطر على البطولة القارية منذ تولى لاعبه السابق زيدان المسؤولية في 2016. وسيحاول النادي الإسباني أن يصبح أول فريق، منذ بايرن ميونيخ في 1976، يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية.