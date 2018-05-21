الشباب والخبرة في تشكيلة منتخب إسبانيا للمونديال

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن يولن لوبتيجي مدرب إسبانيا تشكيلة من 23 لاعبا، اليوم الاثنين، جمعت بين الشباب والخبرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المنتظرة بروسيا الشهر المقبل.

وغاب ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي بعد موسم محبط ،إضافة إلى زميله ماركوس ألونسو ،بينما انضم ناتشو مونريال الظهير الأيسر لأرسنال، إلى جانب جوردي ألبا من برشلونة في المركز ذاته.

ووقع اختيار المدرب لوبتيجي على دييغو كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد وإياغو أسباس من سيلتا فيغو، ورودريغو مورينو لاعب بلنسية لقيادة الخط الأمامي للمنتخب المرشح للفوز بكأس العالم.

وقضى كوستا بطولة محبطة في كأس العالم 2014، حيث خرجت إسبانيا من دور المجموعات، بينما سجل سبعة أهداف في 18 مباراة دولية.

ولم تشهد التشكيلة أيضا حضور سيرجي روبرتو لاعب وسط برشلونة، بينما انضم زميله المخضرم أندريس إنيستا للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة إلى جانب القائد سيرجيو راموس.

وسيشارك إيسكو وماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز وداني كاربخال ولوكاس فاسكيز في كأس العالم لأول مرة، وكلهم من الريال إلى جانب راموس. بينما انضم أربعة لاعبين من برشلونة بدلا من سبعة كما كان الحال منذ أربع سنوات في البرازيل.

وستلعب إسبانيا بطلة العالم 2010 وديا مع سويسرا في الثالث من يونيو، ثم تواجه تونس في التاسع من الشهر ذاته، قبل أن تبدأ مشوار كأس العالم أمام البرتغال يوم 15 يونيو نفسه.

وجاءت تشكيلة إسبانيا على النحو التالي:

حراس مرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) بيبي رينا (نابولي) كيبا أريزابالاغا (أتليتيك بيلباو).

المدافعون: جوردي ألبا (برشلونة) ناتشو مونريال (أرسنال) ألفارو أودريوزولا (ريال سوسيداد) ناتشو فرنانديز (ريال مدريد) داني كاربخال (ريال مدريد) جيرار بيكي (برشلونة) سيرجيو راموس (ريال مدريد) سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي).

لاعبو وسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) إيسكو (ريال مدريد) تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ) ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) أندريس إنيستا (برشلونة) ساؤول نيجيز (أتليتيكو مدريد) كوكي (أتليتيكو مدريد).

المهاجمون: ماركو أسينسيو (ريال مدريد) إياغو أسباس (سيلتا فيغو) دييغو كوستا (أتليتيكو مدريد) رودريغو مورينو (بلنسية) لوكاس فاسكيز (ريال مدريد).